Le 25 septembre, bibliothèques et CDI mobilisés pour le développement durable

Installation pour sensibiliser aux objectifs de développement durable

Parce qu'il y a péril en la demeure, l'Organisation des Nations Unies a établi une liste de 17 objectifs de développement durable (ODD), qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des populations du monde entier, en privilégiant l'éducation, l'accès aux soins et au logement, etc. D'autres objectifs visent la préservation de l'environnement ou encore la limitation des déchets et de la surconsommation...17 objectifs, donc, qui devront être accomplis d'ici 2030, selon les souhaits de l'Organisation des Nations Unies, qui les a inscrits dans son programme Agenda 2030. Et les bibliothèques et autres CDI peuvent participer à cette action, comme ils l'ont déjà prouvé par l'intermédiaire d'événements, de rencontres ou encore de tables thématiques et listes de lectures...Le 25 septembre, pour faire un peu plus de bruit, plus d'un millier d'établissements, bibliothèques ou CDI, ont répondu à l'appel lancé par le groupe de travail « Bibliothèques françaises et Agenda 2030 » coordonné par l'Enssib, le Comité français international bibliothèques et documentation (Cfibd), l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et la Bibliothèque publique d'information (Bpi).Cette date marquera l'anniversaire de l'Agenda 2030, adopté le 25 septembre 2015 par les pays membres de l'ONU. À cette occasion, bibliothèques et CDI mettront en avant les ODD à l'aide de cubes présentant les actions qu'il est possible de réaliser, d'affiches ou encore d'événements et de sélections de livres.Autant d'opérations qui ont pour objectif d'informer les usagers, ainsi mieux armés pour participer eux-mêmes à l'accomplissement des 17 objectifs...D'ailleurs, l'ONU propose chaque mois, depuis quelque temps, des listes de lectures correspondant aux différents objectifs, et permettant de sensibiliser les plus jeunes.