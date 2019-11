Le 28 septembre, journée internationale de l'accès de tous à l'information

(photo d'illustration, Steve Davis, CC BY 2.0)

l'ODD 2 sur les investissements dans les infrastructures rurales et le développement technologique ;

l'ODD 11 sur les liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre les zones urbaines, périurbaines et rurales ;

l'ODD 16 sur les initiatives visant à adopter et à mettre en œuvre des garanties constitutionnelles, statutaires et/ou politiques pour l'accès public à l'information

La Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information, ou JIAUI de son petit nom, va connaitre une nouvelle — deuxième vie — avec l'adoption de la résolution 74/5 par l'Organisation des Nations Unies, le 15 octobre 2019. Dans ce texte, l'ONU rappelle « le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations » comme partie intégrante de la liberté d'expression.Cette reconnaissance du 28 septembre comme journée spéciale s'inscrit aussi dans une autre temporalité, celle de l'Agenda 2030, une série d'actions, d'engagements et de mesures que l'ONU et plusieurs autres organisations internationales comme l'Unesco mettent en avant, invitant les pays à les mettre en œuvre pour le bien et le progrès de tous.Ces objectifs de développement durable recoupent ainsi le droit à l'information, notamment, rappelle l'Unesco :Plus généralement, le droit à l'information soutient ou permet la réalisation de nombreux autres objectifs, en ce qu'il permet d'améliorer sa santé, sa situation professionnelle, de s'éduquer, de protéger la planète et de mieux utiliser les ressources...L'ONU invite donc ses pays membres, mais aussi toutes les organisations non gouvernementales, à participer à la grande célébration du 28 septembre, avec un peu plus d'invités, désormais. L'IFLA, Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, souligne dans un article la nécessaire implication des bibliothèques, au centre de l'accès à l'information.