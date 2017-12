Le 29 janvier 2018, une journée sur les bibliothèques et la surveillance

Grosse journée en vue le 29 janvier 2018 : l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) organise une journée professionnelle intitulée « (Auto) — censure et surveillance de masse, quels impacts pour les bibliothèques ? ». Cette journée en deux parties abordera des questions relatives à la censure, aux libertés individuelles et à la surveillance, liées aux bibliothèques. En période d'état d'urgence permanent, ces interrogations sont évidemment essentielles.

Quels nouveaux équilibres entre libertés et sécurité ? 9h45 - 12h30

Interroger le rôle des bibliothécaires face aux surveillances 14h - 17h

Êtes-vous vraiment sûr de n'avoir « rien à cacher »? Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous en seulement 30 jours? Votre orientation sexuelle? Vos heures de lever et de coucher? Votre consommation d'alcool et vos infractions pénales? Votre niveau de richesses et votre solvabilité? Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic ont fait l'expérience en hackant l'Iphone et l'IMac d'un jeune artiste n'ayant « rien à cacher » pendant un mois. Un hacker et une analyste ont pour mission de deviner qui est ce jeune homme et s'il n'a véritablement « rien à cacher ». Celui-ci est loin de se douter où l’expérience va le mener...

Journée animée par Marc Rees, rédacteur en chef de NextInpact9h - 9h30 : Accueil Café9h30 - 9h45 : Ouverture de la journée par Xavier Galaup, Président de l'ABFJacques Follorou, journaliste d'investigation au Monde, spécialiste des questions de surveillanceAlain Chouet, ancien officier de renseignement français, coauteur de plusieurs ouvrages concernant l'islamisme et le terrorisme, chercheur associé à l'European Security Intelligence and Strategy CenterUn représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)11h15 - 11h30 : PauseUn représentant de la CNIL, Commission Nationale Informatique et LibertésTristan Nitot, fondateur de l'association Mozilla Europe et auteur du livre Surveillance:// aux éditions C&FArthur Messaud, de La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur InternetÉric Bourdeau, bibliothécaireLe directeur des systèmes d'information de la ville de Choisy-le-roi (94)Benjamin Guichard, conservateur des bibliothèques à la BulacLunar, projet TorAude Charillon, bibliothèque de NewcastleThomas Fourmeux, bibliothèque de Noisy-le-Grand, membre de la commission stratégie numérique de l'ABFChloé Lailic, bibliothèque de l'INSA Rennes, membre de la commission stratégie numérique de l'ABFDocumentaire (octobre 2016) dédié à l'acceptation de la surveillance dans la population à travers l'argument « je n'ai rien à cacher » (mise en ligne en octobre 2017).« Passionnant » (Les Inrocks), « Qui ouvre les yeux » (Forbes), « Inquiétant » (France 24).Le film est mis gratuitement sur internet mais sa réalisation n'échappe pas aux contraintes financières de la production audio-visuelle. Chacun est donc libre de faire une donation ici Licence Creative Commons – Attribution – Non Commercial – No Derivatives (CC-BY-NC-ND)