Le Bat-Signal bientôt projeté sur les Champs à Paris

Image parMichael Kaucher de Pixabay

DC a fait part de sa satisfaction de voir le célèbre héros faire son apparition sur la plus belle avenue du monde. « Tout le monde se retrouve dans la célébration des 80 ans de Batman : c'est pourquoi nous sommes très heureux d'associer Batman à une enseigne forte comme les Galeries Lafayette Champs-Elysées », explique Grégory Schuber, Senior Vice-President chez Warner Bros. France.Parmi les autres animations prévues à Paris, les curieux peuvent d’ores et déjà admirer une Batmobilie, toujours aux Galeries Lafayette des Champs, qui sont décorées depuis le 2 septembre à l’effigie de la célèbre chauve-souris. Un espace entièrement dédié à Batman est également accessible jusqu’au 22 septembre, où l’on trouve des produits dérivés.Batman a déjà eu droit aux honneurs du festival d’Angoulême en janvier dernier, lorsqu’une exposition avait été organisée. A cette occasion, ActuaLitté écrivait : « Façonnée par de multiples talents, de Bob Kane à Frank Miller, cette icône a marqué l’essor des comics. Cette exposition immersive et ludique traversera tous les lieux cultes du plus célèbre des super héros américains. »Bruce Wayne a également été mis à l’honneur du festival South by Southwest à Austin (Texas), en mars derniers. Enfin, Batman devrait prochainement avoir son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood Boulevard à Los Anglees. Bref, un anniversaire qui aura été dignement fêté