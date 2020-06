Le BIEF annonce un premier Fellowship d'éditeurs francophones de jeunesse

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Compte-tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, cette première édition se tiendra en ligne et permettra aux éditeurs d’échanger sur leurs bonnes pratiques, de découvrir leurs catalogues, de rencontrer de nombreux acteurs de la chaîne du livre française et de dynamiser les échanges de droits entre éditeurs francophones », indique le Bureau International de l'Édition Française à propos de ce Fellowship d'éditeurs jeunesse.Rappelons que le BIEF organise depuis plusieurs années ces « fellowships » pour les éditeurs de littérature, des rendez-vous professionnels parfois critiqués , mais réguliers. Celui réservé aux éditeurs jeunesse, le premier, aura lieu en marge du Salon du livre de jeunesse de Montreuil, du 2 au 7 décembre 2020.Par ailleurs, le BIEF annonce à ses membres, pour la rentrée prochaine, l'organisation de plusieurs conférences en ligne sur différents marchés de l'édition, avec, pour commencer, le Portugal, l’Espagne et les États-Unis.Enfin, pour remplacer de la meilleure manière possible les différentes foires du livre annulées, le BIEF propose, en partenariat avec les Instituts français, de présenter des titres à des éditeurs étrangers, en partenariat avec une librairie francophone locale.