Le Bonus Cultura sera préservé en Italie pour deux ans encore

Malgré ses réticences premières, le ministre italien Alberto Bonisoli a finalement confirmé que le Bonus Cultura serait reconduit. Cette mesure offrant 500 € à jeunes de 18 ans était en ballottage, le nouveau gouvernement considérant qu’il était possible de faire mieux avec cet argent.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Nous devons poser la question : comment rendre curieux les jeunes, et je ne suis pas certain que les instruments à notre disposition soient justes. Je ne pense pas que donner de l’argent aux jeunes pour acheter de la musique et des livres serve beaucoup. Au contraire, j’estime que l’on devrait plutôt investir dans une meilleure manière d’améliorer l’enseignement, la relation à la culture », avait indiqué Bonisoli.

L‘avenir du Bonus Cultura – qu’Emmanuel Macron avait repris à son compte sous la forme du Pass Culture – était compromis. Mais l’Associazione Italiana Editori, entre autres acteurs des industries culturelles, était montée au créneau.

Ricardo Franco Levi, son président, avait rappelé combien ce soutien assez direct au secteur du livre s’était ressenti dans les finances des éditeurs. Près de 80 % des dépenses faites en ligne avaient en effet servi à acheter des livres – mais principalement des ouvrages universitaires. Les librairies physiques n’avaient pas été en reste, assurait Cristina Giussani, présidente du Sindacato Italiano Librai.

Mobilisation, pétition, et jeux d’influence, finalement, le ministre aura fait machine arrière, comme l’annonce la députée Anna Ascani.

Cari ragazzi, il ministro Bonisoli ha dovuto fare marcia indietro.

Non è riuscito a dire “ho sbagliato”, ma lo perdoniamo: il #bonuscultura - per cui il NOSTRO governo ha stanziato le risorse necessarie - resterà.#18appnonsitocca: è una prima importantissima vittoria. — Anna Ascani (@AnnaAscani) June 19, 2018

L’AIE se félicite de ce que les fonds resteront disponibles pour 2018 et 2019, pour les jeunes qui sont nés en 2000 et 2001. « Nous avons toujours affirmé la centralité de la lecture et de l’éducation en tant que thèmes prioritaires pour le pays », affirme Ricardo Franco Levi.

« Tout à la fois d’un point de vue culturel, et pour le progrès social. Le fait que ce bonus ait été utilisé en grande partie par les enfants et les familles pour l’achat de manuels universitaires l’a confirmé. » Et d’assurer de sa bonne volonté pour aider le gouvernement dans le développement culturel...