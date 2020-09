Le Brésil perd 4,6 millions de lecteurs en l'espace de quatre années

Internet et les réseaux

crédit photo : Marco Gomes CC BY 2.0

104,7 millions de lecteurs en 2015, contre 100,1 millions l’an passé : la chute est lourde, en quatre années, comme l’indique l’Instituto Pro-Livro. Car à l’exception de la tranche de 5/10 ans, où le pourcentage a augmenté de 62 à 66 % sur la période, les Brésiliens lisent résolument moins.Plus préoccupant encore, cette chute s’enregistre principalement chez les 14/17 ans et les 18/24 ans. On la retrouve également dans les classes sociales supérieures, mais également auprès de ceux qui ont accompli des études universitaires.Chez eux, la diminution est la plus importante : de 82 % en 2015, ils passent à 68 % l’an dernier, indique l'agence de presse brésilienne.Évidemment, la crise économique que traverse le pays est la première cause pointée : en 2015 et 2016, une forte récession a frappé les habitants, qui consacrent aussi plus de leur temps à internet et aux réseaux sociaux.La coordinatrice de l’étude, Zoara Failla, souligne que la crise a rendu l’accès au livre difficile, tant pour l’achat d’ouvrages que pour le prêt en bibliothèque. Et si l’on ajoute que le pays réfléchit actuellement à l ’instauration d’une TVA de 12 % pour les livres — qui en étaient jusqu’à lors exemptés — la situation n’ira pas en s’améliorant.Selon les données de Nielsen, le marché brésilien affichait 47,6 % de baisse des ventes en mai dernier, durant la période la plus forte de la pandémie…Côté réseaux, c’est principalement WhatsApp qui mobilise l’attention des Brésiliens — lesquels affirment à 82 % manquer de temps pour lire. Paradoxe, comme toujours. En 2015, ils étaient 43 % à utiliser cette messagerie, contre 62 % quatre ans plus tard.La première version de l’étude, menée en 2007, avait posé pour base qu’était lecteur tout citoyen d’au moins 5 ans, qui avait lu tout ou partie d’un livre dans les trois mois précédents le sondage.Ainsi, on retrouvera une donnée classique : le lecteur est en réalité une lectrice, à 54 %, mais l’écart entre hommes et femmes tendrait à se réduire. Par ailleurs, même si le nombre de lecteurs diminue, le nombre de livres lus évolue sensiblement : 2,54 en 2015 contre 2,6 en 2019.De même, 1,06 livre était lu en entier voilà quatre ans, contre 1,05 l’an dernier — quand les livres entamés, mais jamais finis augmentent : 1,55 en 2019, versus 1,47 en 2015.L’étude indique également que 52 millions de Brésiliens ont acheté un livre, papier ou numérique au cours des trois derniers mois. 35 % se sont rendus en librairie, 14 % dans les kiosques à journaux et 12 % sur internet. 9 % vont, en revanche, dans les librairies d’occasion.Si 67 % préfèrent toujours le papier, 17 % sont acquis à la cause numérique, et 16 % basculent de l’un à l’autre. Quant aux usages numériques à proprement parler, 73 % des lecteurs passent par leur smartphone, 31 % par leur ordinateur et 10 % sur tablette ou liseuse.