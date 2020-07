Le cabinet de Roselyne Bachelot se dessine

photo : Sophie-Justine Lieber

La composition du cabinet de la ministre de la Culture se dessine : « Par décret en date du 8 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de la médiatrice du livre exercées par Mme Lieber (Sophie-Justine), appelée à d’autres fonctions », indique le décret du 8 juillet.Et dans la foulée, l’arrêté vient apporter quelques précisions.Ainsi, Sophie-Justine Lieber devient la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot.Née en 1968, diplômée de l’institut d’études politiques de Paris et de l’ENA, elle travaille d’abord à la Banque de France comme économiste avant de rejoindre les services de l’État en 1995, au ministère de la Culture, d’abord comme conservateur des bibliothèques puis chef au bureau du Livre français à l’étranger. Elle intègre le Conseil d’État en 2004.En 2012, le nom de Sophie-Justine Lieber devient plus connu du monde du livre après sa nomination au poste de conseillère en charge du numérique, des droits d’auteurs et de la parité au sein du cabinet d’Aurélie Filippetti. Auparavant, les éditeurs, les bibliothécaires et les libraires avaient pu croiser son nom sur plusieurs documents, comme cette étude sur l’ensemble de la jurisprudence sur le prix unique, à l’occasion des 25 ans de la Loi Lang, réalisée pour le Syndicat de la librairie française. Un travail qui devrait amplement servir son travail de médiatrice du livre.Elle avait également participé au rapport sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques, présenté en janvier 2010 au ministre Frédéric Mitterrand.De l’autre côté, Djilali Guerza prend le poste de chef de cabinet. Passé par la préfecture de l’Oise, ce dernier officiait comme conseiller d’administration de l’Intérieur et de l’outre-mer, comme Chef du 12e bureau à la préfecture de police de Paris.