Le Café librairie de Sancerre devient le 49e adhérent d'Initiales

Dirigé par Olivier Bourdon, l’établissement est situé au cœur d’une bourgade au milieu de collines plantées de vignobles au nom évocateur. Il anime les lieux depuis décembre 2008.« Je me suis senti proche des valeurs mises en avant par Initiales. Sa conception du métier de libraire qui n’est pas seulement un commerçant, mais aussi un professionnel attaché à une certaine idée du livre m’a plu. Du coup l’idée d’en faire partie a fait son chemin. Seul on représente peu face à certains acteurs du secteur (plateformes internet, distributrices, institutionnels et autres...) », indique-t-il, ravi de rejoindre le groupement Initiales.Devenu le 49e membre, il insiste : « Rejoindre un réseau structuré par des dizaines de libraires c’est la possibilité de peser plus et mieux défendre son métier. Seul, on est aussi moins créatif et sans doute moins compétent. Faire partie d’un réseau qui favorise les partages d’expériences et les échanges c’est aussi la possibilité de progresser dans sa pratique. »Créé en 1997, le réseau Initiales réunit des libraires indépendants, soucieux de partage et d’échanger sur leurs métiers, en France comme en Belgique. Il a également mis en place un prix littéraire, Prix Mémorable, qui récompense la réédition d’un auteur malheureusement oublié, d’un auteur étranger décédé encore jamais traduit en français, d’un inédit ou d’une traduction révisée et complète. Cette année, c’est La peau dure de Raymon Guérin publié chez Finitude qui a été salué.ActuaLitté est l’un des partenaires de Initiales, dont nous diffusons régulièrement les chroniques et informations.Café librairie de Sancerre4 rue des Trois Piliers18300 Sancerre