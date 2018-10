Le café-librairie Le Tagarin vous ouvre l’appétit

Pendant plus de trente ans, à Étables-sur-Mer, Le Tagarin aura été synonyme de bonne chère. Depuis le 31 mars, les nourritures terrestres partagent désormais le lieu avec des nourritures littéraires, et ce grâce à Isabelle Philippe, à Katrin Hogervorst et à Dominique Pluskwa, trois amies, qui, trente-six ans après avoir quitté les bancs de la fac de ToIbiac, ont décidé de remettre le couvert en ouvrant le café-librairie Le Tagarin » !









Dans les menus du Tagarin, revu et visité par les trois amies, on trouve toujours de la restauration (de la cuisine type bistro en basse saison, les planchas en terrasse de juin à septembre, les vendredis et samedis soir et un bar à vins) et aussi des chansons, de la musique et des ateliers pour les enfants, des soirées contes et des soirées de jeux littéraires, du théâtre aussi, beaucoup de livres, le tout relevé d’une touche d’exotisme, la grande spécialité d’Isabelle.



« Je voulais que ma librairie ait une thématique autour du voyage, une de mes grandes passions. Dans le fonds que je propose, un quart des ouvrages est sur ce thème. Un dépôt voyage a même été créé en étroite collaboration avec le collectif UEVI. On y trouve les publications de ces dix éditeurs de voyage indépendants de langue française parmi lesquels Marc Wiltz, le responsable des éditions Magellan, nouvellement associées à notre aventure tagarine ! »



Sur les étagères du Tagarin, on trouve aussi de la littérature anglaise à consommer sans modération et pourquoi pas, le dimanche matin, au cours d’un brunch, à l’intérieur l’hiver, entre le poêle et le piano ou l’été, sur la jolie terrasse ombragée qui peut recevoir jusqu’à cinquante couverts ?

Des menus pour enfants



Au Tagarin, les plus jeunes convives n’ont pas été oubliés, bien au contraire. Un menu spécial leur a même été concocté par Isabelle et Stéphanie Cureau, sa salariée. Dans une petite salle, très cosy, à côté de la salle à manger après l’espace papeterie où l’on trouve des cartes postales et des carnets de voyages des Éditions du Désastre, de Monsieur Papier ou encore Le Thé des Écrivains, les étagères sont remplies de livres rien que pour eux.





« Et tous les premiers samedis du mois, un rendez-vous leur est proposé. Pour l’instant, nos ateliers de calligraphie ou autour de la lecture sont destinés aux enfants âgés de cinq ans et plus mais avec Stéphanie, nous pensons, dans un avenir plus ou moins proche, proposer des temps d’échange maman/bébé autour des livres. »

Des menus pour les grands



Le mois de juin, au Tagarin, était haut en couleur ! Isabelle Philippe et toute son équipe avaient prévu plusieurs lectures-rencontres avec le collectif Lyncéus, notamment avec l’équipe du spectacle de Lena Paugam autour du sujet « Théâtre et cinéma : quelles passerelles possibles ? ».



Ou encore, un concert avec le chanteur Xavier Machault et le bassiste Martin Debisschop qui réinterprétaient un disque de Brigitte Fontaine et Areski sans oublier des soirées dégustation à thème. Par la suite, ce fut une exposition photo d’Isabelle Vaillant. Décidément, Le Tagarin d’Isabelle Philippe et de ses associés est une adresse à consommer sans modération !



Sylvie Vennéguès

Le Tagarin – 15 rue Pasteur – Binic-Étables-sur-Mer

contact[@]cafelibrairie-letagarin.fr

Tél. : 02 96 65 47 35

en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne