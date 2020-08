Le caricaturiste Emad Hajjaj arrêté pour un dessin moquant Israël et les Émirats

Photographie : la caricature d'Emad Hajjaj, à l'origine de son arrestation, via Al-Araby al-Jadeed

Ce mercredi 26 août, le caricaturiste Emad Hajjaj, en route pour Amman, capitale de la Jordanie, a été stoppé par la police et emmené au sein d'un commissariat de la ville. Son arrestation a été annoncée dans le journal où Hajjaj publie régulièrement ses dessins, le site Al-Araby al-Jadeed. Selon le responsable du Centre jordanien pour la protection et la liberté des journalistes, Nidal Mansour, une enquête aurait été ouverte sur le dessinateur.Son arrestation fait suite à la publication d'une caricature moquant les Émirats arabes unis et l'achat d'avions F-35, vendus par les États-Unis. Cette vente mettrait en péril la « domination technologique » d'Israël en matière d'armement au Proche-Orient, garantie par les États-Unis depuis la création de l'État. Une colombe, marquée par le drapeau israélien, représente la réaction courroucée de l'État juif, quelques semaines après la signature d'un accord de coopération entre Israël et les Émirats arabes unis.Le jeudi 27 août, Hajjaj a été présenté au procureur général d’Amman, qui a signifié au dessinateur qu'il était accusé d'avoir « perturbé des relations avec un pays ami », selon les lois antiterroristes en vigueur. D'après les charges qui pèsent contre lui, Emad Hajjaj risquerait entre 5 et 10 années de prison ou de travaux forcés.Le procureur général d'Amman « a renvoyé son dossier à la Cour de sûreté de l’État où le dessinateur sera présenté dimanche 30 août 2020 », indique l'organisation Cartooning for Peace , qui demande la libération immédiate du dessinateur. En attendant son passage devant la Cour de sûreté, Emad Hajjaj reste emprisonné.« Les journalistes et les caricaturistes comme Emad Hajjaj ont le droit d'exprimer leur opinion librement sur l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis, qui aura un effet sur les vies de millions de personnes vivant dans la région », a souligné Ignacio Miguel Delgado, représentant du Comité pour la protection des journalistes pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.Emad Hajjaj est particulièrement actif sur Twitter, où il poste ses dessins, ce qui aurait encore motivé les autorités à l'interpeler : selon certaines sources, Hajjaj aurait en effet été inculpé pour violation de la loi jordanienne sur les systèmes d’information et la cybercriminalité de 2015.