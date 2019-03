Le Cent Huit : une librairie pas comme les autres

(Le Cent Huit, ActuaLitté CC BY SA 2.0) (Le Cent Huit, ActuaLitté CC BY SA 2.0)

Débuter une nouvelle aventure

Des mots aux mets

C’est au nord de Paris, au pied de La Vilette, que se niche le Cent Huit, un café-restaurant pas comme les autres. Abritée sous une grande véranda, la salle lumineuse regorge de trésors, et pas des moindres : des livres. Crée en 2013 par Rosa Aoudia, ce restaurant-librairie est un « véritable lieu de rendez-vous », indique sa gérante à ActuaLitté.Alors que Rosa Aoudia rachète la librairie historique du quartier avenue de Flandre en 2002, la concurrence a vite mené l’entreprise difficile. « On a vu arriver la Fnac à la porte d’Aubervilliers, la librairie MK2 du parc des Buttes-Chaumont. Les gens arrivaient avec de grands projets. On n’a pas voulu attendre de mourir, on a donc décidé de se transformer », nous explique-t-elle.Après avoir cédé son fonds de commerce de 300 m2 à la société LVMH qui en a fait une boutique Sephora, Rosa a racheté un petit local de 60 m2 dans le quartier. Puis, devant les faiblesses dont semblaient faire face ses concurrents, « j’ai senti que c’était l’occasion de repartir sur un projet plus ambitieux, avec un local plus grand ». Et ainsi, le Cent Huit est né.La situation géographique n’était pas très avantageuse. « C’était dans une impasse, le local était à l’abandon, personne n’en voulait », affirme Rosa. « Il fallait une idée complètement folle pour attirer les gens. Il fallait avoir du culot, de l’inconscience aussi, je crois. Donc on a tout vendu et on a monté le projet sur fond propre. »Une jolie initiative pour rendre la librairie plus attractive. Et le pari semble bien fonctionné, puisque si « les clients de passage le midi qui viennent manger quelque chose rapidement ne s’attardent pas vraiment sur les livres, les gens du quartier, les gens qui viennent bruncher le dimanche, repartent souvent avec un ouvrage », assure Rosa.« C’est opportuniste, certes, autant que les supermarchés qui mettent des chewing-gums et confiseries devant les caisses » plaisante-t-elle.Les romans et les polars sont les deux grands genres qui se vendent le plus dans cette librairie un peu spéciale puisque « comme dans la plupart des librairies, notre clientèle est composée à 90 % de femmes ».Le Cent Huit se démarque encore plus en proposant des brunchs dominicaux sous forme de buffet, mais aussi en organisant des événements littéraires. « On est hyper actif ! » affirme la gérante. Le week-end dernier, l’établissement a invité Hannelore Cayre, lauréat du Prix du polar européen 2017 et du Grand Prix de littérature policière 2017.« Quand on invite des auteurs, c’est pour partager un repas. On les installe autour d’une table qu’on compose avec nos clients. » Une ambiance conviviale auquel est très attachée Rosa Aoudia.« 12 de mes clients ont pu déjeuner avec Hannelore Cayre. Je suis fière de pouvoir leur offrir ça. Certains de mes clients ne savaient même pas qui c’était, je leur ai recommandé ses ouvrages, ils m’ont fait confiance et ont voulu la rencontrer ensuite. » Le Cent Huit , un lieu chaleureux et convivial paré de livres et pimenté de bons petits plats, et ce, pour tous les goûts.