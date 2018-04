Le Centre national du livre compte sept nouveaux présidents de commission

Sur proposition de Vincent Monadé, président du Centre national du livre, sept nouveaux présidents de commission ont été nommés par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Ces personnalités, dont quatre femmes, prendront leurs fonctions le 16 avril prochain.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Il s’agit de :



Catel Muller, présidente de la commission Bande dessinée



Catel Muller, dite Catel, diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, démarre en 1990 une fructueuse carrière de dessinatrice de presse et d’illustratrice jeunesse, avec une centaine d’ouvrages à son actif auprès de la plupart des éditeurs spécialisés. En parallèle, depuis 2000, Catel s’adresse à un public adulte. Sa Lucie (Casterman, 2003) a ouvert la voie à une certaine bande dessinée féminine, volontiers féministe, aux préoccupations contemporaines.



Depuis, Catel s’est fait la spécialiste des portraits de femmes remarquables et ses albums, traduits en plusieurs langues, remportent un succès à la fois public et professionnel. En 2007, son roman graphique Kiki de Montparnasse (Casterman), scénarisé par José-Louis Bocquet, a été primé au festival d’Angoulême. Olympe de Gouges (Casterman), en 2012, a obtenu le prix de l’Heroine Madame Figaro et Joséphine Baker (Casterman), a reçu le Prix Atomium de la BD historique. Sa biographie Ainsi soit Benoîte Groult (Grasset, 2013), a été couronnée du prix Artemisia 2014 de la bande dessinée féminine. Catel Muller s’est imposée comme l’une des auteures majeures de la bande dessinée internationale.



Patrick Boucheron, président de la commission Histoire et Sciences de l’homme et de la société



Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle ». Il est par ailleurs président du Conseil scientifique de l’Ecole française de Rome, spécialiste de l’histoire politique et monumentale des villes italiennes. Il s’intéresse également à l’écriture et à l’épistémologie de l’Histoire.



Conseiller éditorial aux éditions du Seuil, membre du comité de rédaction de la revue L’Histoire, participant à l’organisation du Banquet du Livre de Lagrasse, il consacre une partie de son activité à des conférences, entretiens, festivals et autres initiatives tournées vers le grand public. Il a notamment publié : Pour une histoire-monde (PUF, 2013) ; Histoire mondiale de la France (Le Seuil, 2017, dir.); Un été avec Machiavel (éditions des Equateurs, 2017).



Laurent Mauvignier, président de la commission Roman



Laurent Mauvignier publie son premier roman en 1999, Loin d’eux (Éditions de Minuit). Depuis, il a publié plusieurs romans, des textes pour le théâtre, et écrit pour la télévision et le cinéma. Il a obtenu le Grand prix de la littérature SGDL en 2015 pour l’ensemble de son oeuvre.



Il a publié notamment Retour à Berratham, prix Émile Augier de l’Académie française (Éditions de Minuit, 2015) et Continuer (Éditions de Minuit, 2016).



Rebecca Byers, présidente de la commission Extraduction Sciences et Sciences Humaines



Après des études universitaires aux Etats-Unis, Rebecca Byers a occupé plusieurs postes dans l’édition en France, toujours tournés vers l’international. Directrice des droits et acquisitions aux éditions Perrin et responsable des droits France (littérature étrangère) pour les éditions Plon/ Feux Croisés et Les Escales, elle a été présidente de la commission internationale du Syndicat national de l’édition de 2011 à 2016.



Florence Lotterie, présidente de la commission Littérature classique et critique littéraire



Florence Lotterie est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à Paris-Diderot, associée au CERILAC. Les recherches de Florence Lotterie portent sur les rapports entre littérature et sciences humaines de l’Antiquité aux Lumières, et l’histoire des idées et de la culture de l’âge classique à l’Empire. Elle a notamment publié Le Genre des Lumières. Femme et philosophe au XVIIIe siècle (Classiques Garnier, 2013).



Jean-Michel Besnier, président de la commission Littérature scientifique et technique



Jean-Michel Besnier est agrégé de philosophie (1974) et docteur en sciences politiques (1987). Actuellement, il enseigne la philosophie à l’Université de Paris-IV Sorbonne (chaire de philosophie des technologies d’information et de communication) et y dirige le master « conseil éditorial et gestion des connaissances numérisées ». Chercheur depuis 1989 au CREA (Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée), laboratoire du CNRS, il est, entre autres, membre du conseil scientifique de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette. Spécialiste des nouvelles technologies, ses recherches portent sur les impacts philosophiques et sociologiques des sciences et technologies cognitives.



Il a publié L’Homme simplifié : le syndrome de la touche étoile (Fayard, 2012) et Les robots font-ils l’amour ? : Le transhumanisme en 12 questions (Dunod, 2016).



Catherine Chalier, présidente de la commission Philosophie, psychanalyse et sciences des religions



Philosophe et traductrice française, Catherine Chalier est professeur émérite de philosophie à l’Université Paris-Ouest. Auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, elle est spécialiste de l’oeuvre d’Emmanuel Levinas. Elle a notamment publié Lire la Torah (Le Seuil, 2014) ; La gravité de l’amour : Philosophie et spiritualité juives (PUF, 2016) ; L’Appel des images (Actes Sud, 2017).





Réparties par disciplines, les commissions sont composées de plus de 200 experts indépendants nommés pour trois ans par le président du Centre national du livre. Les commissions se réunissent trois fois par an pour étudier les dossiers de demandes d’aides, et donner un avis au président du CNL.