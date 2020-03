Le Centre national du Livre, fermé, poursuit ses activités

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Plus que jamais mobilisé pour la filière, le CNL continuera d'assurer ses missions essentielles.À titre tout à fait exceptionnel, le CNL pourra en outre examiner les demandes de versements de subventions aux éditeurs qui transmettront les scans des premières et quatrièmes de couverture des projets réalisés. Ces demandes pourront se faire via le portail numérique en même temps que la transmission des pièces justificatives (Voir l'article dédié à la dématérialisation des aides ).Les dates de réunion, dans l'immédiat maintenues, sont accessibles ici Le dépôt des demandes d'aide reste possible pour l'ensemble des acteurs de la filière, soit les auteurs, éditeurs, librairies, organisateurs de manifestation littéraire et revues.En revanche, compte tenu du contexte, le délai habituel de 72 heures pour toute création de compte pourra être étendu. Les agents du CNL s'efforceront toutefois de rester au plus près des durées habituelles.Par ailleurs, selon l'évolution de la situation, le CNL pourra être amené à reporter certaines dates limites de dépôt des dossiers. Les demandeurs en seront informés sur les plateformes du CNL : site, lettre d'information, réseaux sociaux.Le calendrier des dates limites de dépôt des dossiers est disponible ici Le standard reste ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h au numéro suivant : 01 49 54 68 68.Outre les informations disponibles sur l'ensemble des plateformes du CNL (site, lettre d'information, réseaux sociaux), une équipe de référents pourra répondre à vos questions :Bourses aux auteurs, subventions aux éditeurs pour la publication et la traduction du pôle fiction : natacha.kubiak@centrenationaldulivre.frBourses aux auteurs, subventions aux éditeurs pour la publication et la traduction du pôle non-fiction:astrid.ricout@centrenationaldulivre.fr, chantal.leny@centrenationaldulivre.frAides aux librairies : thierry.auger@centrenationaldulivre.frAides aux librairies francophones, subventions aux éditeurs pour la promotion et prêts éditeurs : philippe.bouchon@centrenationaldulivre.frAides aux bibliothèques : stephanie.meissonnier@centrenationaldulivre.frAides aux manifestations littéraires : marc.beaudeau@centrenationaldulivre.frAssistance au portail des demandes d'aides : une permanence est assurée quotidiennement, de 14h à 17h, à ce numéro 01 49 54 68 87 et à l'adresse suivante assistance.portail@centrenationaldulivre.fr