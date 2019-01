Le Centre national du livre répond aux questions des auteurs

« Mon projet est-il éligible ? A quel type de bourses puis-je prétendre ? Comment postuler ? Quand dois-je transmettre mon dossier ? Quelles sont les pièces que je dois fournir ? Quels sont les délais ? » Pour répondre à ces questions et accompagner au mieux auteurs, illustrateurs et traducteurs, le Centre national du livre ouvre ses portes.

À partir du 5 février 2019, le premier mardi de chaque mois, de 14h à 18h et sans rendez-vous, le Centre national du livre ouvre ses portes aux auteurs, illustrateurs et traducteurs qui souhaitent se renseigner sur les dispositifs d’aide ou être accompagnés dans le dépôt de leur dossier de demande. Suite à la révision générale du règlement des aides entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ayant pour objet de rassembler dans un même règlement toutes les aides du CNL, d’harmoniser, d’assouplir et de simplifier un certain nombre de dispositifs, les équipes du CNL se mobilisent pour conseiller et accompagner les futurs demandeurs au sujet des bourses aux auteurs, aux traducteurs et des bourses de résidence.Pour compléter ces rendez-vous, les équipes du CNL partent à la rencontre des auteurs, illustrateurs et traducteurs partout en France dès le 24 janvier pour les conseiller et les renseigner lors des manifestations littéraires.En 2019, 11 événements ont ainsi intégré l'accueil du CNL à leur programmation. Les prochaines dates seront les 24 et 25 janvier au Festival international de la bande dessinée de 11h à 13 heures sur le Pavillon des jeunes talents, et le mercredi 30 janvier à la 35e Fête du Livre de Jeunesse à Saint-Paul-Trois-Château, de 11h à 13h au gymnase Plein Soleil.Voici les prochaines dates :Quais du Polar - Lyon du 29 au 31 marsFestival du premier roman et des littératures contemporaines - Laval le 5 mai à 11h à l’Hôtel Marin ContactFestival du premier roman de Chambéry - du 23 au 26 maiImaginales - Épinal du 23 au 26 maiMarché de la poésie - Paris du 5 au 9 juinLe Livre sur la place - Nancy du 13 au 15 septembreLe Festival international de Géographie - Saint-Dié-des-Vosges du 4 au 6 octobreLes Utopiales - Nantes du 31 octobre au 4 novembreFoire du livre de Brive - du 8 au 10 novembre