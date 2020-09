Le Centre national du Livre, soutien des échanges littéraires entre France et Inde

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Vincent Monadé, président du CNL, annonce un taux de subvention aux éditeurs porté à 70 %, pour les projets examinés en commission au cours des années 2019, 2020 et 2021, pour la traduction d’ouvrages en langues indiennes vers le français, et la traduction d’ouvrages français vers les langues indiennes.Dans le premier cas, les langues indiennes prises en compte sont les langues reconnues par la Constitution de la République d’Inde, mais aussi l'anglais lorsque le projet concerne la traduction d’une œuvre d’un auteur indien publié en Inde. Dans le second, les langues indiennes sont celles reconnues par la Constitution de la République d’Inde, avec l'anglais lorsque les droits de l’œuvre française sont destinés au marché indien.Les critères d’éligibilité et d’examen des dossiers sont inchangés, conformément au règlement des aides 2019, précise le Centre national du Livre. En 2018, les éditeurs français ont cédé 19 titres pour une traduction en langue anglaise à destination du marché indien, et 74 pour une traduction en langue Hindi, indique encore le CNL.