Le Centre national du Livre vote un budget 2019 à 24 millions €

Le Centre national du livre réaffirme son engagement auprès des auteurs, avec une augmentation du montant des aides fixée à 3 millions €, soit une hausse de 20 % par rapport au budget 2018 (2,6 millions € aux auteurs et 400.000 € aux traducteurs).Mise en œuvre en 2019, la réforme du dispositif des bourses aux auteurs prévoit notamment une réévaluation des montants des bourses. Ainsi, la bourse de découverte passe de 3500 à 5000 €, les montants de la bourse de création de 7000 à 8000 et de 14.000 à 15.000 €, et la bourse d’année sabbatique de 28.000 à 30.000 €. Ces évolutions s’appliquent aussi à la bourse aux traducteurs des langues étrangères vers le français.Le budget 2019 du Centre national du livre prévoit une augmentation de 2,7 % des aides aux librairies, pour un budget fixé à 3 millions €. Les prêts aux librairies passent de 1 million € en 2018 à 1,37 millions € en 2019.Le montant des aides aux éditeurs est stable. Les aides au numérique feront l’objet d’une évaluation en 2019, pour être réformées et renforcées en 2020.Ce nouveau budget s’accompagne d’une révision générale du règlement des aides dont les dispositifs ont été harmonisés, assouplis et simplifiés, assure l'établissement.Ils s’avèrent plus accessibles et mieux adaptés avec, par exemple, la suppression du délai de carence entre deux demandes pour les auteurs et les traducteurs, des critères d’éligibilité moins contraignants pour ouvrir les aides à de jeunes auteurs et la suppression des critères de revenus pour les bourses aux auteurs.Le budget 2019 du CNL est marqué par un changement important puisque les recettes proviennent d’une subvention pour charges de service public. Cette sécurisation de ses recettes permet au CNL une gestion sereine et un montant d’aides garanti au service des professionnels du livre.