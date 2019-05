Le chalet des livres d’Anjoutey a été vandalisé

Photo : via page Facebook de la commune d'Anjoutey

Le chalet des livres a vu le jour en 2017, sous l'impulsion de la municipalité et d'une équipe de bénévoles. L'idée était de mettre à disposition du public de multiples ouvrages, CD et DVD, pour faciliter l'accès à la lecture. Ils ont récolté près de 2 000 livres pour petits et grands. Le chalet, ouvert durant la journée par les bénévoles, était fréquenté de manière régulière par les habitants des communes aux alentours.Portes et vitres fracturées, meubles détruits et ouvrages délabrés. C'est avec consternation que la population et les gestionnaires du lieu ont découvert le vandalisme. Le maire Gilles Magny a indiqué à nos collègues journalistes de l'Est Républicain « qu'il considère que ce vandalisme nuit à l’investissement de la commune et des bénévoles pour améliorer le cadre de vie ».À proximité du chalet, des restaurateurs ont subi également des larcins et dégradations. Un voisin aurait été témoin de la présence d'un groupe de quatre personnes se tenant près du chalet, aux environs de 3 heures du matin. Son intervention a fait fuir les suspects. Une information prise en compte par les gendarmes de la communauté de la brigade de Giromagny.Pour le moment, personne n'a été encore interpellé. Affaire à suivre.