Le Chalet Mauriac accueille deux traductrices pour sa sixième saison

Pour la sixième année consécutive, le Chalet Mauriac, lieu d'accueil de résidences de création de la Région Nouvelle-Aquitaine, débutera sa nouvelle saison lundi 5 mars 2018 avec l'arrivée de deux traductrices, d'un réalisateur et d'un duo de création numérique.



Photo © Gilbert Alban / Région Aquitaine





Thi Nhuy Hoang, vietnamienne et Violeta Tauragiene, lituanienne, toutes les deux lauréates Traduction 2018 seront en résidence du 5 mars au 14 avril 2018 et travailleront respectivement sur un projet de traduction en langue vietnamienne de Pierre Nozière d’Anatole France et un projet de traduction en langue lituanienne de Boussole de Mathias Énard.



Luc Battiston, réalisateur, sera en résidence d’écriture cinématographique du 5 au 15 mars 2018, pour un projet de premier long-métrage, Vadim ou la chasse à la matole.



Ana Maria de Jesus et Marie Deshayes, lauréates Numérique 2018, seront en résidence du 5 au 12 mars 2018 et du 11 au 18 juin 2018, pour leur projet Les Fantômes de Google Street, une série bande dessinée spécialement créée pour le web et les écrans mobiles.



En point d’orgue de cette nouvelle saison, une journée de restitution des œuvres écrites au Chalet est programmée le vendredi 28 septembre 2018. Imaginée comme les 5 ans du Chalet (29 au 30 septembre 2017), cette journée proposera des rencontres entre les scolaires et les auteurs (livre et cinéma), des rencontres publiques et des projections de films…



De mars à novembre, ce seront près de 40 auteurs qui résideront au Chalet Mauriac : auteurs de romans, de littérature de jeunesse, BD, traducteurs, créateurs numériques, réalisateurs de fiction ou de documentaire. En résidence pour deux mois ou quelques semaines, ils trouveront à Saint-Symphorien une parenthèse pour avancer dans leur projet d’écriture.



Ce lieu de villégiature fréquenté par François Mauriac enfant, et désormais propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, a ouvert ses portes aux créateurs du livre, du cinéma et des nouvelles écritures. La Région Nouvelle-Aquitaine a confié à l’agence culturelle Écla la programmation et la mise en œuvre des résidences d’écriture du Chalet Mauriac.



Conformément aux missions de l’agence, en particulier aux préoccupations de soutien à la création contemporaine, ces résidences s’adressent en priorité aux auteurs des domaines du livre et de l’édition, ainsi que du cinéma et de l’audiovisuel.