Le Chat de Georges Simenon : une fiction France Culture avec la Comédie-Française

Initié en 2016, France Culture et la Comédie-Française poursuivent le cycle de créations radiophoniques dédié à l’écrivain Georges Simenon. Le Chat, sixième œuvre de cette série, est une réalisation entre littérature et théâtre de Baptiste Guiton, sur un texte adapté pour France Culture par Pierre Assouline.« Cette histoire parmi les plus oppressantes que Simenon ait écrites, les plus irrespirables à lire, de deux personnages en quête d’amour, ce drame de l’incommunicabilité dans le couple, lui avait été inspiré de la relation de sa mère dans les années 50.Deux veufs qui vivent ensemble, ne se parlent que par des petits mots, sont chacun convaincus que l’autre veut l’empoisonner et se haïssent. Le génie de Simenon, c’est qu’il vous parle de vous sans jamais vous interpeller. Il vous fait accéder, directement, à l’universel.De quoi parle-t-il ? De l’amour, de la haine, de l’envie, de la jalousie, de la honte... Ses romans sont construits de la même manière. Ils sont structurés comme une tragédie grecque », indique Pierre Assouline.Adaptation Pierre AssoulineRéalisation Baptiste GuitonMusique originale Olivier Longre et Laurence MolettaLe Chat de Georges Simenon est publié aux éditions Omnibus et au Livre de Poche.Avec la troupe de la Comédie-FrançaiseAnne Kessler : Mme MartinClotilde de Bayser : NellyHervé Pierre : Émile BouinChristian Hecq : NarrateurDanièle Lebrun : Marguerite BouinEt la voix de Flora Chéreau de la promotion 2019-2020 de l’académie de la Comédie-Française : L’infirmière