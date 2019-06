Le chiffre d'affaires de l'édition américaine établi à 25,8 milliards $ en 2018

masstravel, CC BY ND 2.0

Pour la seconde année — et probablement pas la dernière — les ventes en ligne ont dépassé les ventes dans les points de vente physique : 8,03 milliards $ sur la toile, contre 6,90 milliards $ pour les boutiques de briques et de mortier…

Entre 2014 et 2018, le chiffre d’affaires de l’édition américaine — basé sur les ventes des éditeurs membres de l’Association of American Publishers, établies à partir des données StatShot — représentait 27,96 milliards $. Cinq ans plus tard, plus de deux milliards de CA ont été perdus.Le décrochage entre 2017 et 2018 n’est pas aussi important que celui observé entre 2015 et 2016. Mais la tendance, elle, est manifeste.Ce sont les secteurs éducatifs, universitaires, etc. qui ont été les plus touchés sur l’ensemble de la période. Chose intrigante, les éditeurs religieux ont, eux, vu leurs résultats croître avec 14,7 % de croissance sur 2018, pour atteindre 1,22 milliard $, avec plus de 75 % des ventes réalisé en imprimé.Et bien entendu, le format audio est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec 28,7 % entre 2017 et 2018 et 181,8 % sur les cinq dernières années analysées. Cependant, sur la vente en ligne, si 45,1 % des achats opérés sont encore des livres imprimés, les livres numériques pèsent toujours 24,5 %.Viennent ensuite, le matériel pédagogique, à 14,5 %, et les audiolivres à 13,7 %.