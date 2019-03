Le Clézio : “Lire sur une tablette est aussi bien, et plus facile”

Jean-Marie Gustave Le Clézio - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le dernier ouvrage en date de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Bitna, sous le ciel de Séoul (Stock) est paru en 2018. Nous suivons l'histoire d'une étudiante coréenne démunie, qui invente des histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie incurable. Ensemble, grâce au pouvoir du conte, elles brouillent a frontière entre réalité et l'imaginaire afin d'échapper à la douleur et à la pauvreté.





Jean-Marie Gustave Le Clézio, né en 1940 à Nice, est l'un des écrivains les plus célèbres en France. Il a été le quatorzième auteur français à recevoir le prix Nobel de littérature, en 2008, après notamment Claude Simon ou encore François Mauriac. Ses oeuvres sont aujourd'hui traduites en 36 langues et il entretient une relation étroite avec le milieu littéraire chinois.En effet, un grand nombre de ses ouvrages a déjà été traduit au pays regroupant plus d'1 milliard d'habitants. Pour tout lecteur qui aimerait s'intéresser à son oeuvre, l'écrivain conseille évidemment de débuter « bien volontiers [...] par son oeuvre Procès Verbal, écrite il y a 50 ans, et de continuer avec les autres ».Pour rappel, le Procès Verbal est le premier livre publié par Jean-Marie Gustave Le Clézio, le 13 septembre 1963. L'ouvrage est souvent associé, malgré lui, aux formes et au mouvement du Nouveau roman. Il a reçu le prix Renaudot l'année de sa parution.« Le plus beau et le plus durable des monuments en Chine est sa littérature, née il y a plus de 2000 ans, et qui a embrassé tous les sujets, depuis l'amour romantique jusqu'à la fresque réaliste » a déclaré l'auteur de Lullaby.Pour mieux vous retrouver dans ce large panorama d'auteurs, Le Clézio a pris du plaisir à jouer le guide. Vous voulez découvrir la poésie chinoise ? Foncez vers la Dynastie Tang et prenez le temps de lire les vers de Du Fu et Li Bai. « Et le magnifique roman Rêve du Pavillon rouge (Hongmiao Wu et Laurent Ballouhey pour Bibliothèque de l'Image) de Cao Xue Qin », a ajouté Le Clézio.La poésie vous ennuie ? Ce n'est pas un souci : les romans du lauréat chinois du prix Nobel de littérature 2012, Mo Yan, devraient satisfaire votre soif de fiction, à commencer par le Clan du sorgho rouge (traduit par Sylvie Gentil et Pascale Guinot aux éditions du Seuil).« J'ai visité à Gaomi, pays natal de Mo Yan, les plantations de sorgho et la maison où vivait ce grand écrivain, c'est très émouvant », n'a pu s'empêcher de préciser l'écrivain français.Contre toutes attentes, l'auteur ne serait pas contre la lecture numérique. Ce serait même l'un des meilleurs moyens pour permettre aux jeunes chinois de lire aujourd'hui. « Pourquoi les éloigner de l'écran ? Lire sur une tablette est aussi bien, et plus facile » a-t-il déclaré.Quant au développement et à la prospective de la littérature chinoise, M. Le Clézio a estimé que « c'est une littérature en mouvement, avec l'héritage réaliste, en particulier chez le romancier Bi Feiyu. Parallèlement, la connaissance des oeuvres du passé est aussi indispensable ».L'auteur du Déluge invite également le territoire français à « soutenir la traduction des jeunes écrivains, afin que la voix originale de la Chine ait la place qui lui revient dans la littérature du monde ».