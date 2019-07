Le “click and collect” séduit les acheteurs de bandes dessinées

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Partenaire d'une centaine de librairies françaises et belges, l'application Bubble assure qu'environ 1500 réservations de bandes dessinées, retirées ensuite par les utilisateurs dans les boutiques, sont réalisées chaque mois à l'aide de l'outil disponible sur iOS et Android. Bubble met ainsi en avant la collaboration entre le service numérique, pour son côté pratique et immédiat, et les librairies physiques, pour la relation et le contact.



Les données présentées par l'application Bubble sont à remettre en perspective : elles représentent avant tout les profils et les habitudes des usagers de l'appli, et pas seulement des lecteurs de bandes dessinées.



Les usagers sont en majorité des hommes (à 82 %), salariés ou cadres (76,8 %) et réalisent à 97,7 % des achats pour eux-mêmes, en majorité du neuf (86,8 %), pour un budget mensuel de 20 à 50 €. 70,7 % des 534 utilisateurs de l'application utilisent le service click and collect de l'application, qui permet de commander ou réserver un ouvrage sur Bubble avant de venir le chercher en librairie.