Le Club de Lecture audio de Reese Witherspoon sur Audible

Chaque mois, le club de lecture Reese's Book Club x Hello Sushine sélectionne un ouvrage choisi par Witherspoon. S'ensuit une lecture commune, des discussions, des questions-réponses avec l'auteur et des concours. Cet accord avec Audible qui débutera au mois de juin, permettra aux abonnés d'avoir accès au titre audio correspondant à la sélection mensuelle.Les inscrits auront également accès aux titres précédemment choisis par le club.Audible et Hello Sunshine ont aussi prévu de travailler ensemble sur la création originale de productions audio sous la bannière Audible Original by Hello Sunshine. Le premier titre de cette collaboration devrait être annoncé plus tard dans l’année.« Quand j’ai commencé le Club de Lecture de Reese, je voulais mettre en avant des récits qui placent la femme au centre de l’histoire, et je suis tellement heureuse de concrétiser cette mission », a déclaré Witherspoon dans un communiqué.Sarah Harden, PDG d’Hello Sunshine, a elle aussi commenté ce partenariat avec Audible comme étant « une impulsion majeure pour Hello Sunshine de se lancer dans les récits audio originaux. » Elle ajoute, que l’accord « permet à la marque de travailler avec des créateurs de premier plan pour donner vie à des récits centrés sur des femmes qui sont mieux racontés, et créés spécialement pour, le format audio. »