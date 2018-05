Le CNL ouvre son portail pour les demandes d'aides des professionnels du livre

Ouvert ce 2 mai, le portail du Centre National du Livre devrait amplement simplifier les demandes d’aides. Cet outil se veut au service des auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, mais également organisateurs de manifestations littéraires.







Les demandes pourront à présent s’effectuer depuis la plateforme fraîchement lancée, intégrée au site du CNL. Il s’agit également d’optimiser le traitement des demandes, en répondant à l’intention du gouvernement d’arriver à dématérialiser les services publics.

D’ici à 2022, en effet, la totalité des services publics devra s’opérer via la toile.

Pour ce qui est du CNL, les processus de demandes sont détaillés, et chaque demandeur dispose d’un espace personnel. « Ce compte, protégé par un mot de passe personnel, permet à chaque demandeur de remplir en ligne les formulaires de demandes d’aides, de télécharger les pièces jointes et documents nécessaires, de retrouver l’historique des aides déjà reçues et d’être informé du traitement de sa demande », indique le Centre.

Pour le reste, rien ne change : il faudra rester dans les clous des dates de dépôt pour que les demandes soient acceptées, et respecter les critères d’attribution.



Plus d'informations, à cette adresse.