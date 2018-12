Le comité de suivi de l'édition scientifique sous la présidence de Daniel Renoult

Le siège du groupe Humensis (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La liste complète des membres du comité de suivi de l'édition scientifique a été publiée au Journal officiel :Au titre de la recherche (collège A)Daniel Egret, astronome émérite à l'Observatoire de Paris ;Anne-Sophie Chambost, professeur des universités ;Claire Lemercier, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ;Patrice Marcilloux, professeur d'archivistique ;Denise Pumain, professeur émérite à l'université Paris I Panthéon-SorbonneAu titre des professionnels de l'édition publique et des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche (collège B)Odile Contat, responsable d'études documentaires à l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique ;Marin Dacos, directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte (OpenEdition) ;Jean-François Lutz, responsable de la bibliothèque numérique, université de Lorraine ;Cédric Michon, professeur d'histoire moderne, université Rennes 2, directeur des Presses universitaires de Rennes ;Christophe Pérales, représentant l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentationAu titre des éditeurs et des diffuseurs privés (collège C)Patrick Fenouil, président de Lavoisier SAS ;Julie Gazier, directrice exécutive des Presses de Sciences Po ;François Gèze, président du groupe des éditeurs universitaires du Syndicat national de l'édition ;Jean-Marc Quilbé, président-directeur général d'EDP Sciences ;Charles Ruelle, responsable des revues du groupe Humensis