“Le commerce du livre est malade” : 4 propositions pour changer la filière

D’un côté, le collectif Edition année zéro, réunissant nombre d’éditeurs indépendants, de France, de Suisse ou de Tunisie. De l’autre, des librairies françaises. Au cœur de leurs commentaires, la dénonciation d’un modèle pour le livre mis en place « à l’époque archaïque où la France [en] produisait quelques milliers ».Parce que le « commerce du livre est malade » et que la crise sanitaire « peut et doit permettre une remise à plat du fonctionnement d’une chaîne du livre qui en réalité ne satisfait plus qu’une dizaine d’acteurs », voici qu’ils lancent quatre propositions.Ces dernières n’iront probablement pas dans le sens de ces acteurs « puissants économiquement, mais bien loin d’être représentatifs d’un secteur et vraisemblablement peu porteurs de son intérêt général ».Simplement, elles visent à instaurer un monde meilleur, expliquent-ils dans Le Monde Les quatre propositions sont les suivantes :Instaurer un fonds qui servirait à rémunérer les auteurs en dédicaces, en établissant une taxe sur le pilonnage de livres.Envoyer des offices (service de presse), pour le fonds, et plus uniquement pour les nouveautés. Et dans le même temps, supprimer les remises de 5 % que les points de vente peuvent octroyer aux particuliers. Mais également celles pour les collectivités dans le cadre de marchés publics.Créer un tarif postal pour le livre, demande devenue récurrente durant le confinement.Produire une remise minimale pour les libraires.ActuaLitté reviendra plus en détail sur ces propositions dans un prochain article.