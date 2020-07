Le compositeur Bill Conti (Rocky) offre ses archives à une université

Photographie : illustration, Scott D Welch, CC BY 2.0

L'université d'État de Louisiane (LSU) devient la dépositaire des archives de Bill Conti, qui seront conservées par la bibliothèque de l'établissement, sous la dénomination « The William and Shelby Conti Papers ». Conti a signé les bandes originales des films Rocky, L'Étoffe des héros (1983), les films Karaté Kid ou encore The Perfect Game (2009). Il a aussi composé la musique de Rien que pour vos yeux (1981), 12e film de la saga James Bond.« Nous sommes fiers d'être les gardiens du travail d'une vie d'un de nos propres diplômés et honorés d'avoir fait partie du remarquable parcours de Bill en tant que musicien », souligne Dean Todd Queen, responsable du département musique et arts dramatiques de l'université.Sorti en 1963 de l'université d'État de Louisiane, Bill Conti a ensuite poursuivi son apprentissage à la Juilliard School of Music. Il recevra, au cours de sa carrière, cinq Emmy Awards.« Mon père était musicien. Mon grand-père était musicien. Cela a toujours fait partie de ma vie. Ce n'était pas spécial, c'était comme respirer. J'ai commencé à 14 ans à Miami Beach, en jouant dans des clubs », a simplement commenté Conti.