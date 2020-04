Le confinement, entre retraite et lèche-vitrine (si, si !)

Baptisée [Retraite Chandeigne], voici une série de petits films postés tous les jours, dans lesquels les auteurs, les traducteurs, illustrateurs et collaborateurs de la maison évoquent un livre important pour eux lié au catalogue ou au monde lusophone plus généralement.Une initiative partagée sur les réseaux, comme cette dernière publication avec Dani Legras, journaliste, qui présente Les Brésiliens à Paris d’Adriana Brandão.L’autre volet, moins contemplatif, passe par le [Lèche-vitrine Chandeigne]. Il permet de mettre en avant sur les réseaux les librairies et les éditeurs présents dans les vitrines.Dans le cadre de la “promenade de santé autorisée” et “en respectant le périmètre de sécurité établi”, 1 km autour du domicile, la maison organise donc une session de lèche-vitrine.« Nous-mêmes, Anne Lima, Michel Chandeigne, Livia Parnes et Mylène Contival ainsi que tous les camarades des éditions, vous donnons à voir la sélection de livres mise en avant dans les vitrines des librairies près de chez nous. En somme des idées de lecture pour la fin du confinement ! À lister et peut-être à commander dès que possible pour aller les chercher à la fin du confinement ? », précise-t-on.Le tout est à découvrir sur les réseaux également...