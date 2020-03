Le coronavirus provoque un effondrement des ventes de livres en Italie

foire du livre de Turin - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les données parlent d’elles-mêmes, assure l’AIE dans une communication légèrement paniquée. En moyenne, les ventes ont chuté de 25 %, mais atteignent des pics de 50 % de perte dans des régions comme la Lombardie, la Vénétie ou l’Émilie-Romagne. Assez logiquement, puisque ces territoires du nord sont les plus directement confrontés à la hausse du nombre de cas.Selon l’AFP, citant les chiffres de la Protection civile, la maladie a provoqué 49 décès en l’espace de 24 heures — soit un total de 197 morts sur 4636 cas recensés. L’Italie serait donc le pays le plus frappé en Europe, et le deuxième au niveau mondial, après la Chine.En réaction, un comité présidentiel réuni en urgence interpelle le gouvernement, pour qu’il apporte des mesures de soutien fortes : déduction fiscale pour l’achat de livre, renforcement du fonds destiné aux familles dans le besoin, mesures d’urgence pour l’achat de manuels scolaires…De plus, le risque d’annulation de manifestation — la prestigieuse Foire du livre de Turin, prévue du 14 au 18 mai, serait la prochaine menacée — pèse lourd sur l’industrie du livre. Il importe, assure le président de l’AIE, que les pouvoirs publics donnent des indications précises sur le devenir des événements.« La situation actuelle, qui laisse envisager un programme totalement bouleversé à cette heure, pour les éditeurs et les écrivains, est une source de sérieuses difficultés », insiste Ricardo Franco Levi, le président.La crise que traverse le pays aboutit à des données de ventes « qui parlent d’elles-mêmes ». Un bouleversement « grave et profond » alors que le pays était parvenu à relever la barre en 2019, avec une hausse des ventes en valeur et en volume, après une dizaine d’années de bufflonnes très maigres.« Cela est grave, non seulement pour les premières données sur les ventes, mais pour les répercussions durables, à ce jour imprévisibles, et qui, si elles ne sont pas anticipées, impliqueront : baisse de la consommation, des commandes, des tirages, des nouveautés. Avec un tel impact sur la lecture, l’urgence nationale est réelle et manifeste. »Autrement dit : « Fa schi*o ! »