Le créateur de Nicolas Le Floch décède à 71 ans

Il était parmi les plus gros vendeurs de romans historiques. Avec les aventures de Nicolas Le Floch, son commissaire de police parcourant les rues du Paris du 18e siècle, Jean-François Parot était parvenu à s’offrir une nouvelle vie après sa carrière politique.Spécialiste entre autres du Paris du 18e et titulaire d’une licence d’histoire, c’est en connaissance de cause qu’il nourrissait de faits historiques ses enquêtes policières. Chaque tome est inscrit dans une période politique précise. Ainsi, quand il publiait en novembre dernier la 14e enquête du commissaire au Châtelet, de nouvelles problématiques se profilaient.Dans Le Prince de Cochinchine, paru chez JC Lattès, Le Floch fait face aux prémisses de la Révolution. Ainsi comment réagira-t-il, restera-t-il fidèle à la couronne ou se rangera-t-il aux côtés du peuple en colère ? Inspiré d’un évènement marquant de sa carrière de diplomate à Saigon, le récit est centré autour du personnage de l’évêque d’Adran en Cochinchine.Il racontait à RTL avoir fait lui-même exhumer le corps de l’homme quand il était en poste au Vietnam, une véritable scène de roman où la réalité avait pour quelques instants rejoint la fiction. Enquête policière sur fond de reconstitution historique fidèle des évènements marquants, ses romans, véritables best-sellers, ont été traduits en italien, espagnol, anglais, japonais, russe et coréen.Ils ont également fait l’objet d’une adaptation télévisée par Hugues Pagan pour France 2 qui connut également un grand succès. Après des débuts difficiles en octobre 2008, Nicolas Le Floch verra ses aventures se poursuivre sur six saisons de deux épisodes chacune.