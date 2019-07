Le déménagement de la bibliothèque internationale de Stockholm critiqué

Photo d'illustration — Alejandro — CC BY 2.0 Photo d'illustration — Alejandro — CC BY 2.0

Une décision critiquée

Un lieu de rencontre multilingual

Plus récemment dans l’année Jonas Naddebo, le maire adjoint de Stockholm pour la culture et l’environnement urbain avait déclaré au journal suédois The Local : « Nous sommes en train de relancer notre bibliothèque internationale parce qu’il n’y avait pas vraiment de possibilités pour organiser des activités sur l’ancien site : ce sera plus facile sur le nouveau site de Kungsholmen. »La municipalité de Stockholm aimerait proposer des échanges linguistiques (déjà pratiqués dans de nombreuses bibliothèques municipales), afin d’aider les nouveaux arrivants à pratiquer la langue. Elle souhaiterait également mettre en place des lectures destinées aux enfants.D’après un communiqué, le conseil municipal de la ville aurait déclaré que les prêts de livres de la bibliothèque internationale avaient diminué de plus de la moitié depuis 2009. Le déménagement « signifierait un emplacement plus proche des transports publics, ce qui nous l’espérons, amènera plus de gens à visiter la bibliothèque » ajoute-t-il.Les nouveaux locaux de la bibliothèque seront reliés à la bibliothèque existante de Kungsholmen, à proximité de la plate-forme de transport Fridhemsplan.Vivement critiquée, la décision ne fait pas l’unanimité. Viola Bao, critique littéraire suédoise, y voit « la fermeture » de l’institution. Cela serait selon elle préjudiciable à la communauté littéraire de Stockholm et aux locuteurs de plusieurs langues dans tout le pays.Elle écrit : « En plus de gérer la bibliothèque internationale, le personnel est disponible pour donner des conseils et être une ressource pour toutes les bibliothèques publiques et les usagers à travers tout le pays, qui peuvent également commander les livres de la bibliothèque par prêt à distance. La fermeture est donc aussi un problème national. »En outre, une pétition a recueilli près de 3000 signatures contre le déménagement de la bibliothèque, dont des auteurs, des éditeurs et des membres de l’Académie suédoise. Le journaliste et rédacteur en chef Björn Wiman, l’autrice et journaliste Isobel Hadley-Kamptz et le critique littéraire Victor Malm ont également manifesté publiquement leur désaccord avec le projet.La bibliothèque internationale de Stockholm est connue pour être un lieu de rencontre entre les personnes de langues, origines ou cultures différentes. Elle possède, selon The Local « une collection de 200.000 livres dans plus de 100 langues», mais beaucoup ne sont pas consultables par le grand public.Le bibliothécaire en chef Daniel Forsman explique : « La majorité des 120.000 livres en accès restreint [consultables par les chercheurs seulement, Ndlr] seront déplacés vers un autre endroit où ils seront disponibles sur demande : certains seront également déplacés vers d’autres bibliothèques à Stockholm. »Toutefois, certains seront recyclés, d'autres donnés, ou détruits. « Ceux-ci suivront notre politique normale qui s’applique à toutes les bibliothèques de Stockholm. La politique tient compte de l’état [du livre], de leur importance pour la collection et de leur demande ou non — sur les 120 000 [titres] que compte la bibliothèque internationale, environ 46 000 n’ont pas circulé au cours des cinq dernières années », conclut Daniel Forsman.Via The Local.