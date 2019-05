Le dernier roman de Juli Zeh,"Nouvel An", disponible à partir du 4 septembre

Juli Zeh - Heike Huslage-Koch, CC BY SA 4.0

Henning et sa famille passent leurs vacances de Noël sur l’île de Lanzarote, une destination de rêve qui s’avère bientôt moins anodine qu’il n’y paraît : contraint par les conditions météorologiques à se calfeutrer dans une maison exiguë, dans un cadre familial auquel il se sent, malgré ses remords, de plus en plus étranger, Henning s’enlise peu à peu dans une angoisse qui l’étreint d’autant plus violemment qu’il n’arrive pas à en déterminer la cause.Il a pourtant tout pour être heureux : une femme qu’il aime, deux jeunes enfants, un emploi stable — et par-dessus le marché, il s’apprête à fêter le Nouvel An en famille et au soleil.Pour se défaire de son angoisse, il décide, le jour de l’an, d’entreprendre l’ascension de la montagne locale. Au comble de l’épuisement physique, une nuée de souvenirs l’assaille : le réveillon de la veille pendant lequel sa femme a peut-être dansé un peu trop intensément avec un homme, la course de sa vie quotidienne, sa jeunesse... Sous la banalité d’une vie sans histoires, des fissures se creusent — amertumes ordinaires ou ébranlement plus profond ?Lorsque Henning, à bout de forces, atteint son but, la succession vagabonde de souvenirs cède la place à une scène primitive : retrouvant la mémoire à son corps défendant, Henning s’aperçoit qu’il est déjà venu sur l’île et dans des conditions traumatisantes.Les quelques jours passés seul avec sa petite sœur, encore bébé, suite à l’absence inexpliquée de leurs parents sont alors relatés à la manière d’un thriller psychologique.À son meilleur, Juli Zeh fait de ce récit le lieu d’une expérience à la fois humaine et intellectuelle : au-delà de l’empathie qui se tisse entre le lecteur et le personnage, la romancière se livre à un travail vertigineux d’expérimentation psychique, à la dissection d’une conscience.Une commotion romanesque.Née en 1974 à Bonn, Juli Zeh a été propulsée sur le devant de la scène littéraire européenne avec La Fille sans qualités (Actes Sud, 2007 ; Babel n° 912 ; prix Cévennes du meilleur roman européen 2008). De nombreuses distinctions ont couronné son œuvre, traduite en une vingtaine de langues. Actes Sud a publié quatre autres romans, dont Décompression (2013) et Brandebourg (2017).[à paraître le 4/09] Juli Zeh, trad. Rose Labourie — Nouvel An — Actes Sud — 9782330125769 — 21,00 €