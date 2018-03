Le design futuriste de la médiathèque de Lezoux

La ville de Lezoux, située dans le département du Puy-de-Dôme, pas loin de Clermont-Ferrand, fut l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’Empire romain. Seulement aujourd’hui, elle est moins célébrée pour son histoire que pour sa créativité : sa médiathèque, au design futuriste, charme des milliers d’usagers.

Médiathèque Entre Dore et Allier, à Lezoux inaugurée en juin 2017

Inaugurée en juin 2017 dans la commune d’environ 6000 habitants, la médiathèque a vu sa fréquentation augmenter. De 500 abonnés, elle en gagne 5000 en six mois. Elle avait été commandée par la Communauté de communes, « Entre Dore et Allier ».



Médiathèque futuriste notamment de par son architecture bioclimatique et un chauffage par géothermie, en plus d'un système de protection solaire et une ventilation naturelle.

« Il n’y a pas de bar à Lezoux… Si on veut rencontrer quelqu’un, on vient ici, c’est le nouveau lieu de vie » précise une usagère, Arlette Latron, au Journal Minimal. En effet, les habitants ont l’habitude de s’y retrouver, jeu d’arcade et café en bonus.

Bibliothèques : le troisième lieu

“consiste à privilégier la relation humaine”



En tout, 35 000 documents (livres, DVD...) sont prêtés aux usagers. La collection restera limitée à ce chiffre, la direction souhaitant se concentrer sur la qualité des propositions plutôt que sur la quantité.

Jean-Christophe Lacas, directeur de la médiathèque, souhaite même faire en sorte que, par la suite, des personnes souhaitant échanger ou prêter leurs propres livres puissent le faire dans l’enceinte du lieu.

L’inscription à la médiathèque est gratuite. Cette dernière accueille de nombreux événements : ateliers, conférences, spectacles. De la technique de fabrication d’un vitrail, en passant par des exercices d’origami, jusqu’à l’initiation à l’imprimante 3D, les activités sont variées.

Les habitants se sont aussi approprié la médiathèque, la décoration de l’espace ado doit par exemple être prise en charge par des lycéens ainsi qu’une association de graffeurs.

« Nous avons fait beaucoup de choses pour présenter le projet à la population, pour qu’à l’ouverture les gens se sentent déjà chez eux » indique le directeur de la médiathèque.

En 2016, avant son ouverture, la médiathèque a reçu le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques Francophones, grâce à son caractère innovant.





