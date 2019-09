Le dessinateur Pierre Le-Tan est mort à l'âge de 69 ans

Détail d'un dessin de Pierre Le-Tan pour Rue des Boutiques Obscures, en Folio



Pierre Le Tan vient de partir... Tristesse. pic.twitter.com/bbmB8njozg — jean claude camano (@camjcc) September 18, 2019

Les dessins de Pierre Le Tan,ces traits précis mais fragile, cette impression de déjà-vu à quelques détails près,épousaient à la perfection les mots de Modiano. Un de ces artistes qui m’ont fait préférer le poche plutôt que la belle édition (lui et mon banquier). Respect éternel. pic.twitter.com/6CmDxDf4DG — Terreur Graphique (@TerreurGraphiQ) September 18, 2019

Né à Neuilly en 1950, Pierre Le-Tan grandit dans un milieu particulièrement propice à l'art, notamment par l'influence de son père, le peintre vietnamien Lê Phổ. Très vite passionné par le dessin, Le-Tan envoie ses premières propositions de couvertures pour le New Yorker au sortir de l'adolescence, et ses premières couvertures sont publiées à l'âge de 19 ans...Sa carrière en tant que dessinateur de presse fait se succéder les plus grands titres de la presse internationale, dont Vogue, Fortune, Madame Figaro, Harper's Bazaar ou encore le New York Times. Il signera également des illustrations pour de nombreuses publicités.Mais, si les lecteurs connaissent, parfois sans le savoir, son trait, c'est parce que Pierre Le-Tan a illustré de nombreuses couvertures de livres, notamment les versions de poche aux éditions Folio. Il a également assuré les illustrations de plusieurs récits de Patrick Modiano, comme Memory Lane et Poupée blonde, aux éditions P.O.L, en 1981 et 1983.Les hommages se multiplient, citant les couvertures illustrées, évoquant les livres au même titre que les phrases de leurs auteurs.Pierre Le-Tan a publié plusieurs ouvrages, dont Paris de ma jeunesse, en 1988, préfacé par Patrick Modiano, Carnet des années Pop, chez Gallimard en 1997, ou encore Jardins : Les vrais et les autres, avec des textes d'Umberto Pasti, chez Flammarion en 2011.