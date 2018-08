Le directeur de la bibliothèque dépense 90.000 $ de budget dans un jeu mobile

La plupart des jeux sur mobile ont adopté un format et un système qui, sous couvert de gratuité, proposent ensuite aux joueurs d'accélérer leur progression ou d'augmenter leur temps de jeu moyennant finances. Adam Winger, ancien directeur d'une bibliothèque de l'État de l'Utah, est tombé dans le panneau, jusqu'à dépenser 89.000 $ tirés du budget de l'établissement à son seul profit.

Tel un bambin pris la main sur la carte bancaire de ses parents, Adam Winger a été reconnu coupable de détournement de fonds publics. À son procès, Winger avait reconnu les faits et plaidé coupable : la ville de North Logan a vu 89.000 $ de son budget fondre, à mesure que le directeur les dépensait dans une application de jeu mobile, Game of War.

Directeur de l'établissement pendant 3 ans, Adam Winger utilisait régulièrement les cartes de crédit de l'établissement pour s'offrir des bons d'achat Amazon, iTunes et Google Play, destinés à améliorer ses parties. Le jeu propose en effet d'acheter des packs de bonus et autres aides pour un prix oscillant entre 5 et 100 $.

Winger avait déclaré qu'il était prêt à rembourser 78.000 $ sur les 89.000 qu'il avait dépensé, le plus rapidement possible. La Cour a fixé une date butoir, au-delà de laquelle l'intégralité de la somme sera due.

Winger s'en sort plutôt bien : outre le remboursement de la somme, il a été condamné à 30 jours de prison et à des travaux d'intérêt général.

via Fox 13