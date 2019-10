Le distributeur de jeux Asmodée à la conquête de l'Amérique

Festival ludesco - (CC BY-SA 2.0)

Cette nouvelle acquisition prolonge l’élargissement entrepris par Asmodée, tant à l'échelle intercontinentale qu’au niveau de sa gamme de produits. En effet, le groupe annonçait récemment encore qu'il deviendrait distributeur de l’éditeur suisse Helvetiq pour le territoire américain. On apprenait aussi, en août dernier, qu’Asmodée avait repris sous son aile le distributeur de jeux canadien Lion Rampant.Ces opérations contribuent ainsi à accroître la présence du groupe français sur le contient nord-américain. Aussi s’agirait-il, sans doute, de se munir contre la voracité grandissante de certains autres éditeurs hexagonaux, devenus aujourd’hui, contre toute attente, de véritables concurrents.On pense notamment à Hachette, dont on a appris le 23 octobre dernier qu'il entrait en négociations exclusives pour le rachat de Blackrock Games. Ce dernier, fondé en 2007 par par Alain Ollier et Yoann Laurent, occupe le troisième rang des plus grands distributeurs de jeux de société en France.Via ICv2