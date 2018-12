Le drapeau anglais, une grande histoire

Vous le savez sûrement, mais le drapeau anglais ne doit pas être confondu avec le drapeau du Royaume-Uni. Union Jack, le célèbre drapeau bleu, blanc et rouge avec ses croix qui s’entremêle est un mélange de tous les drapeaux qui composent le Royaume-Uni.





Iain Merchant, CC BY SA 2.0





Il vaut mieux donc parler de drapeau britannique que de drapeau anglais. D’ailleurs, en matière de drapeaux, beaucoup de pays réservent bien des surprises.



Les histoires racontées par les drapeaux



Les drapeaux de tous les pays du monde et même de certaines régions racontent tous l’histoire de leur pays. Parfois, ils la racontent symboliquement avec les formes présentes sur le drapeau. D’autres fois, ils les racontent plus tacitement à travers leur évolution et les décisions politiques qui ont mené à l’établissement d’un drapeau.

Connaître et comprendre le drapeau d’un pays, c’est déjà comprendre une partie de sa culture et de son histoire. D’ailleurs, vous avez sans doute déjà remarqué que les drapeaux des pays de certaines régions et qui partagent des cultures similaires partagent également souvent les couleurs de leur drapeau. Un sujet vaste et passionnant qui mérite bien une sélection de livres que vous pourrez offrir à Noël aux amateurs de géographie.



Quelques livres sur les drapeaux



Si vous voulez tout savoir sur le drapeau britannique (ou anglais), vous pouvez vous rendre sur ce site. Cependant, si vous souhaitez en apprendre plus sur les drapeaux du monde entier ou que vous recherchez un cadeau de Noël pour un amateur de géographie, voici quelques idées de livres qui traitent très bien ce sujet passionnant.

D’abord, il y a le célèbre livre Drapeaux. Un drapeau, un pays, une histoire de Sylvie Bednar. Ce bel ouvrage broché de 416 pages vous dévoile tous les secrets cachés derrière les drapeaux de presque tous les pays du monde entier. Avec cette véritable encyclopédie des drapeaux, vous ne serez jamais à court de réponses à vos questions. Un incontournable pour les amateurs de géographie ou les parents qui veulent stimuler la curiosité de leurs enfants.

Pour les plus jeunes, vous pouvez également opter pour un simple livre sur les drapeaux. Un de ces modèles moins luxueux, mais contenant des posters et des autocollants pour organiser des jeux qui mettraient à profit les connaissances acquises, fera tout à fait l’affaire. Vous en trouverez facilement un sur Internet.



Les drapeaux, un sujet passionnant



Aussi simple qu’il puisse paraître, le sujet des drapeaux passionne et fascine depuis très longtemps toutes les générations. Certains ont même eu la bonne idée de créer des jeux de société qui tournent autour de la question. Ainsi, vous pouvez offrir à votre enfant un jeu de ce genre et réviser avec lui les drapeaux du monde entier.

En plus du plaisir que vous partagerez avec lui, vous acquerrez tous les deux de précieuses connaissances. Tout ce savoir lui sera bien utile à l’avenir et participera à éveiller sa curiosité et son appétit pour la découverte du monde et de ses cultures.