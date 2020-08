Le fameux monde d'après : Maintenant, on fait quoi  ?

Maintenant, on fait quoi ? Et d’abord, maintenant je fais quoi ? Oui, je fais quoi pour que les réflexions, les promesses, les engagements, les révoltes, qui ont germé pendant le et au sortir du confinement dicté par la pandémie ­ Covid-19, éclosent ?Pour que cette opportunité, extra­ordinaire, de réorienter la civilisation vers mieux, juste, responsable, éthique, durable, ne se délite pas ? Pour qu’aux chantiers du travail, de la mondialisation, de la démocratie, de la (géo) politique, du capitalisme, aux enjeux de liberté, de créativité, d’entrepreneuriat, du soin, du progrès, à l’exigence de bienveillance, d’altruisme, d’intégrité, de courage, de résistance, je prenne part ?Pour que ma conviction devienne contribution, ma détermination devienne acte ? Chacun des dialogues et tribunes rassemblés ici est une source de conscientisation, un objet d’inspiration précieux. Mis en perspective, ils proposent un gisement unique d’expertises, de croyances, d’audaces, dans lequel chaque lecteur peut piocher pour (se) comprendre, (se) construire.Et surtout, dans l’imposant maquis d’incertitudes et de déflagrations, trouver les raisons d’espérer et l’énergie de bâtir.Dans cet ouvrage dirigé par le journaliste Denis Lafay, le lecteur pourra lire Nicolas Baverez, Karol Beffa, Azouz Begag, Salomé Berlioux, Gilles Bœuf, Michel Camdessus, Boris Cyrulnik, Isabelle Delannoy, François Dubet, Cynthia Fleury, Clara Gaymard, Serge Guérin, Roger Guesnerie, Axel Kahn, Etienne Klein, Dominique Méda, Robert Misrahi, Pascal Perrineau, Pascal Picq, Jean Viard, Michel Wieviorka et Jean Ziegler.ActuaLitté vous propose d'en découvrir un extrait, en avant-première :[à paraître 20/08] Denis Lafay ; Cynthia Fleury (Préfacier), Jean Viard (Postfacier) — Maintenant, on fait quoi ? — L’Aube — 9782815940245 – 24 €