Le festival international du roman noir de Frontignan aura bien lieu

La littérature à distance



Avec 50 auteurs invités, dont 30 % d’étrangers et près de 10.000 personnes attendues dans une quinzaine de lieux sur 6 communes différentes, le FIRN n’est pas le festival le plus facile à mettre en place en respectant les mesures sanitaires. Les organisateurs avec le soutien leurs partenaires financiers ont fait le choix de ne pas annuler purement et simplement l'évènement, mais de l’adapter aux « contraintes et aux incertitudes ».Un choix fait en cohérence avec la thématique de cette 23e édition « Résistance(s) ! /Résilience ? » Une nouvelle formule a donc été choisie, qui proposera des balades littéraires à la découverte du territoire de Thau ainsi que des entretiens inédits et des lectures exclusives.Un Escape-game/studio photo en centre-ville permettra à toutes et tous de devenir acteur ou actrice du festival en se mettant en scène et en se faisant photographier dans les décors choisis pour l’affiche du FIRN 2020. Pour le public des ados — à partir de 10 ans —, deux spectacles seront proposés gratuitement. Enfin, une « dictée noire » est également prévue.Festival international oblige, le FIRN compte en moyenne un auteur étranger sur trois. Cette année ce sont 7 nationalités différentes qui seront représentées. Outre l’invité d’honneur, le romancier culte Joe R. Landsale, 3 autres auteurs canadiens et américains étaient attendus physiquement. Ne sachant pas à l’avance quelle serait leur possibilité de se déplacer et de pouvoir rencontrer réellement le public, les organisateurs ont décidé de les solliciter pour des interventions à distance en vidéo.Chaque auteur, étranger comme français, sera interrogé et invité à lire un extrait de son œuvre depuis chez lui. Les différentes vidéos seront publiées sur le site du festival durant le week-end du 11 au 13 septembre. Accessibles en ligne, elles permettront à un public plus large que jamais, de rencontrer des auteurs, grands maîtres ou nouvelles plumes, français ou étrangers, de littérature ou de BD.Sur les 54 auteurs invités pour « raconter l’humanité, ses faiblesses et ses forces, et nous redire que sous la couleur du noir se cache un formidable espoir », seuls neuf d’entre eux, vivant en Occitanie ou venus d’Espagne, seront directement présents, ils accompagneront le public lors des promenades littéraires et fluviales.