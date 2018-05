Le festival littéraire Flipoços au Brésil atteint des records de fréquentation

Fréquentation record pour la 13e édition du Festival littéraire international Flipoços, qui a eu lieu dans la ville de Poços de Caldas, au Brésil, du 28 avril au 6 mai 2018. Alors que 70.000 personnes étaient attendues, ils sont en réalité près de 85.000 à avoir déferlé sur le Festival situé au sud du pays. Quid de la recette des ventes de livres ? 1,2 million de Réal brésilien (soit 4,30 réaux pour 1 euro).



Flipoços



Les revenus du Festival Flipoços ont augmenté par rapport à l’année 2017, rapporte Publishnews, au fait des chiffres communiqués par la société organisant l’événement, GSC Eventos. Au total, plus de 100 auteurs et artistes présents, accompagnés de 80 exposants. De surcroît, l’événement aurait généré environ 200 emplois directs et indirects.

Gisele Corrêa Ferreira, l’organisatrice, explique ainsi les raisons de son succès à Publishnews : « Nous avons travaillé dur pour attirer un public fidèle au cours des années et cette fois nous voyons qu'il s’est habitué aux dates de l’événement. Bien sûr, une programmation et des partenariats éclectiques et diversifiés ont également beaucoup aidé, particulièrement lors de cette année où la collecte de fonds était difficile. »

Le festival, dont le thème était « Littérature et autres connaissances » a pu voir passer des personnalités différentes comme le dramaturge Walcyr Carrasco, l’athlète Joanna Maranhão ainsi que des écrivains : João Pinto Coelho, Dany Wambire, Manuel Mutimucuio, Andrea Del Fuego, Patrícia Portela, Davi Arrigucci Jr., Luis Nassif, et encore bien d’autres.



À noter également, la collecte de plus de 1700 livres lors de cette édition, livrés à 12 entités de la ville de Poços de Caldas et de la région.

Le Flipoços 2019 aura lieu du 27 avril jusqu’au 5 mai et se concentrera sur la valorisation de la littérature latino-américaine. « Le thème de Flipoços 2019 est très important pour nous afin de développer et d'investir dans des partenariats. Nous voulons continuer avec les éditeurs partenaires et amener les entreprises du livre » complète Gisele Corrêa Ferreira.