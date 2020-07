Le fils de Donald Trump publie un livre anti-Biden sans éditeur : erreurs...

Orgueil et préjudices...

There’s a f’ing typo on the book cover. You can’t do anything right pic.twitter.com/b8u11Jr4CA — Ida Skibenes (@ida_skibenes) July 11, 2020



Junior lacks basic grammar skills, just like his dad. — LarryGJr (@JrLawrenceG) July 11, 2020



Photo : Donald Trump Jr - Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

« Ravi de dévoiler qu’au cours de ces derniers mois de quarantaine, j’ai œuvré à un nouveau livre, LIBERAL PRIVILEGE », clame la progéniture du président des États-Unis. Avec ce même goût prononcé pour les mots en majuscules. Le livre sera vendu durant la semaine de la grande réunion des républicains, avec pour motivation de brosser un tableau particulièrement critique de l’ancien vice-président, Joe Biden, explique The Hill Bien entendu, la cible NE DOIT RIEN… oups, pardon, ne doit rien au hasard : Biden fait actuellement la course à la présidentielle américaine et vient d’embarquer Bernie Sanders dans son sillage, en signe d’union chez les démocrates. Face à un Donald Trump qui ne vit que pour twitter, le camp démocrate cherche en effet de nouvelles alliances pour venir à bout du candidat républicain. Un classique.Biden devrait donc être le challenger présumé de Trump papa et le livre de Trump Jr doit avant tout servir à le décrédibiliser. D’ailleurs, l’équipe de campagne de Biden a déjà pris soin de dénoncer les « écœurants mensonges » de l’ouvrage.En attendant la convention qui se tiendra à Jacksonville (Floride) le mois prochain, les projets de Trump fils sont donc de déstabiliser l’ennemi. Or, pour ce faire, il a choisi de se passer d’éditeur et de publier son livre par lui-même. Gonflé ? Peut-être un peu trop.Junior a en effet planché sur son bouquin avec Sergio Gor, chef de cabinet du Trump Victory Finance Committee — lequel a participé à la publication de plusieurs best-sellers chez les conservateurs. Et on attend même la version audio lue par Kimberly Guilfoyle, avocate et diagnostiquée positive au coronavirus.Elle est également la conjointe de Donald Trump Jr., qui vit en quarantaine avec elle. Elle a pris dernièrement la présidence du comité en faveur de Trump, et se charge de lever des fonds pour la réélection de son beau-père.Mais sur internet, le storytelling a été chahuté :Mais, comme on le sait, qui trop embrasse mal étreint : Donal Junior avait tout juste dévoilé le titre et la couverture de son livre autopublié que les internautes un peu qualifiés pointaient… des fautes typographiques.Et pour cause : en anglais on devrait écrire « bestselling », sans scinder les deux termes devenu adjectif et pas « democrat’s defense », mais bien « democrats’ defense ». Des erreurs grammaticales de niveau basique, pointe-t-on, « exactement comme son père ». La promotion démarre fort, la ponctuation un peu moins...