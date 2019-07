Le financement participatif pour publier des livres en accès ouvert

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un bouquet de 30 ouvrages, portant sur différents domaines, dont l'art, la communication, l'histoire, la littérature, la philosophie, les sciences de l’information, les sciences politiques ou encore la sociologie étaient concernés par cette première campagne de financement participatif. 26 ouvrages, tous en français, dont 6 nouveautés, seront ainsi publiés en accès ouvert grâce aux contributions de 64 bibliothèques et institutions de recherche.L'objectif initial n'est que partiellement atteint : pour « libérer » les 30 livres, 125 bibliothèques et institutions devaient fournir une participation s'élevant à 1200 €. Finalement, devant le manque de participants et une somme récoltée insuffisante, OpenEditions, qui coorganisait l'opération, a demandé aux éditeurs de revoir à la baisse les prix des ouvrages publiés avant 2017.Parmi les éditeurs participants, des presses universitaires (Rennes, Montréal, François-Rabelais...), mais aussi CNRS Éditions, ENS Éditions ou encore la Casa de Velázquez.6 nouveautés, publiées en 2017, seront disponibles en accès ouvert grâce à cette première campagne de financement participatif.Parmi les 26 livres disponibles gratuitement, qu'il est possible de retrouver sur le site d'OpenEdition, citons Charlotte Guillard. Une femme imprimeur de la Renaissance (Presses universitaires François-Rabelais, 2017), Les héroïnes de séries américaines. De Ma sorcière Bien-aimée à The good wife (Presses universitaires François-Rabelais, 2017), Changement climatique. Quels défis pour le Sud (IRD Éditions, 2015), Bourdieu et le travail (Presses universitaires de Rennes, 2015) ou encore Boys don’t cry ! Les coûts de la domination masculine (Presses universitaires de Rennes, 2012).