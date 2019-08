Le fondateur de Waterstones aura fait fermer 500 librairies... sans culpabilité

Tim Waterstone, crédit BBC

En l’espace d’une quarantaine d’années, la chaîne Waterstones aurait fait fermer 500 librairies indépendantes, mais le créateur de l’établissement n’en ressent aucune culpabilité. « Vous savez, c’est le genre de choses que les gens me disent — que j’étais personnellement responsable de la fermeture d’un très grand nombre de librairies indépendantes », indique-t-il à la BBC « Mais la vérité est qu’à ses débuts, Waterstones était le plus petit libraire indé que vous puissiez imaginer : 6000 £ que j’ai versées et un paquet de dettes. Je veux dire que nous n’avions littéralement rien. »Avec le temps, l’établissement s’est développé, sur une base solide : la confiance en soi. Tim assure que sur cette base s’est construite toute l’offre commerciale. S’il n’a aujourd’hui plus de participation dans la société, il confesse que la réussite est venue de l’amplitude horaire de ses librairies — notamment le dimanche, alors que la pratique était illégale.Dégagé de l’entreprise, il se souvient tout de même de toute l’histoire, comme la vente à WH Smith en 1993, pour 47 millions £. Un moment douloureux, estime-t-il, mais qui lui a permis de rebondir vers d’autres projets. Entre temps, Waterstones fut revendu à HMV Media, pour 300 millions £, et Tim occupa la présidence de ce fonds jusqu’en 2001.Depuis, l’homme d’affaires russe Alexander Mamut l’a reprise pour 53 millions £ en 2011. L’année passée, Elliott Advisors a pris une participation majoritaire, avant d’investir en juin dernier dans Barnes & Noble, la chaîne américaine.