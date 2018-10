Le Furet du Nord inaugure sa vingtième librairie

Après la reprise en mars 2018 de deux librairies en Belgique (Louvain-La-Neuve et Namur), Le Furet du Nord continue de courir. Et le voici heureux d’annoncer l’ouverture prochaine de leur vingtième librairie près de Maubeuge. Après cinq années d'absence « en terres sambriennes », indique l'enseigne.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



C’est sur une surface de 1000 m2 que l’enseigne revient au cœur de l’Avesnois, dans le Centre Commercial de Louvroil, en lieu et place de H & M.



Une équipe de onze collaborateurs, animée par le directeur Benjamin Ryngaert, accueille les Sambriens autour d’une offre de loisirs culturels complète, 35.000 références de livres, une papeterie traditionnelle et artistique, musique, vidéo et de nouveaux métiers, tels que le Jeux-Jouets, ou les objets tendance.



Des services et des animations



Un nouveau programme de fidélité, entièrement dématérialisé, simple et efficace est proposé, ainsi qu’un site internet remanié, permettant l’e-réservation en magasin de plus de deux millions de titres. La carte cadeau Furet et la reprise de livres d’occasion viennent compléter un dispositif transactionnel moderne et convivial.



Inscrite dans le territoire, la librairie de Louvroil développera son rayonnement local en proposant régulièrement des rencontres, dédicaces et autres animations reflétant actualité et saisonnalité. Des partenariats culturels se mettent en place en phase avec les valeurs du Furet.

Une inauguration officielle en présence de l’écrivain Jean-Louis Fournier, ainsi que de l’auteure Sabine Bourgois et du dessinateur chinois Zhao Ze est organisée ce 31 octobre, à 16 h.