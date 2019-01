Le Furet du Nord rachète Decitre : 31 établissements et 150 millions € de CA

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Pierre Coursières (ActuaLItté CC BY SA 2.0)

Pierre Coursières (ActuaLItté CC BY SA 2.0)





Guillaume Decitre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Guillaume Decitre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans un communiqué émanant du groupe de librairies particulièrement présentes dans les Hauts-de-France, on apprend que le rachat est désormais effectif. Avec 31 points de vente au total, dont deux situé en Belgique, le nouveau groupe dépassera les 150 millions € annuels. Et surtout la première librairie succursaliste de France.Avec cette opération, le Furet du Nord conforte ses ambitions en matière de développement territorial. En effet, il dispose désormais d’une présence significative en Rhône-Alpes (10 librairies Decitre), où il était jusqu’ici absent, et renforce également son implantation en région parisienne (1 librairie Decitre à Levallois Perret). Capitalisant sur la notoriété de l’enseigne sur ces territoires, ces points de vente continueront leur activité sous la marque Decitre.Par ailleurs, la constitution du nouveau groupe permettra de consolider et de renforcer son activité B2B et de conforter sa position de leader pour ses deux enseignes au niveau national dans la vente de livres aux collectivités et aux professionnels.Enfin, ce rachat marque aussi la volonté du Furet du Nord d’accentuer sa présence en ligne avec ces deux marques. Pour ce faire, le Furet du Nord s’appuiera sur la complémentarité des expertises des deux enseignes, en matière d’offre et de commerce digital.Pour Pierre Coursières, président du Furet du Nord, « nous partageons depuis toujours avec Decitre une passion commune du livre et du commerce. Nous sommes ravis d’accueillir leurs équipes et de renforcer ainsi notre présence, tant physique que digitale. Toute la richesse de ce rapprochement vient de la complémentarité de nos deux enseignes historiques ! En qualité de première librairie succursaliste de France, nous aurons à cœur de continuer à nous développer pour accompagner tous nos clients vers de nouvelles découvertes. »Cette opération de croissance permet aux enseignes de se renforcer et de pérenniser leurs activités, dans un environnement où les acteurs amont opèrent des regroupements.Guillaume Decitre, président du Groupe éponyme, ajoute : « Alors que Decitre vient de fêter ses 111 ans, le rapprochement avec le Furet du Nord est un événement important pour le secteur du livre. Nous partageons le même métier, une histoire, et un ancrage fort au niveau local qui permet de créer le premier réseau de librairies en France, et d’être mieux armé pour affronter un paysage culturel en pleine mutation. La complémentarité des équipes va permettre une nouvelle phase de développement à ces deux magnifiques enseignes. »Guillaume Decitre continue à présider la société The Ebook Alternative (TEA). Créée en 2011 et basée à Lyon, Tea est la première solution française, et ouverte, de distribution de livres numériques, avec l’ambition de devenir le premier acteur européen du secteur.Guillaume Decitre continue également à présider le Fonds Decitre, dont l’objectif est de faciliter l’accès au livre et à la lecture avec le projet d’accélérer le déploiement de ses projets philanthropiques dans la région Hauts de France et en région parisienne. La nouvelle entité Furet/Decitre s’est par ailleurs engagée à financer le Fonds Decitre.