Le Furet du Nord s'appuiera sur la base de données de Decitre interactive

Avec plus de deux millions de références, accessibles en quelques clics, ORB est un précieux compagnon pour les libraires et les bibliothécaires. Cet outil permet en effet de disposer d’informations sur les livres – comme le résumé, toujours pratique, ou des informations biographiques sur les auteurs, et bien d’autres. En somme, un outil assez indispensable.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Decitre Interactive, qui développe ORB, Outil de Recherche Bibliographique, vient de passer un accord avec les librairies Le Furet du Nord. Ce groupe de 19 librairies situées en France et en Belgique adopte donc la base de données proposée par ORB, laquelle deviendra accessible à l’ensemble des 400 collaborateurs de l’enseigne.

La collaboration entre les deux entreprises s’était déjà concrétisée lorsqu’en mars 2016, le Furet avait choisi la solution TEA, The Ebook Alternative, pour la commercialisation de ses livres numériques. Initiée en mars 2012 par le groupe Decitre, cette dernière propose un environnement complet, depuis le catalogue de livres numériques en passant par la liseuse.

« Pour nos clients, cela ne changera rien du tout, vis-à-vis du site internet », indique le Furet à ActuaLitté. L'outil ne sera en effet qu'à l'usage des libraires. « À ce titre, nous avons expérimenté cette solution dans deux magasins, pour nous assurer que nos libraires partageaient ce sentiment de simplicité d’usage. Et de services, plus nombreux. »

En outre, comme l’outil est accessible aux bibliothèques, et que le Furet compte plusieurs établissements parmi ses clients, « cet outil en commun rendra nos échanges plus commodes ».

Un certain confort



Christophe Desbonnet, Directeur général Adjoint du Furet du Nord, indique dans un communiqué : « Nous souhaitions faire bénéficier nos libraires d’une solution qui nous permette de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Rapidité de recherche d’une part, et adaptabilité sur nos systèmes d’autre part étaient donc essentielles. Par ailleurs, la possibilité de bénéficier de fonctionnalités de partage entre magasins a également fait partie de nos motivations. »



Initialement conçu pour les libraires et les e-commerçants, le logiciel ORB — utilisé par les plus grands acteurs de l’ecommerce, et de très grands distributeurs de loisirs culturels — a ensuite été développé dans une version dédiée aux bibliothèques.

À l’heure actuelle, on compte parmi les clients d’ORB, les enseignes Cultura, la Fnac, ainsi que différents partenaires institutionnels – Ville de Courbevoie, département de Saône et Loire ou encore Dunkerque grand littoral.



Comme le souligne Nicolas Pastorino, Directeur général de Decitre Interactive, l'objectif « est de construire la meilleure solution de Base de données du Livre et de recherche bibliographique du marché. Nous avons réalisé un énorme travail d’agrégation et de structuration de métadonnées. Une grande partie de ce travail est fait livre en main. L’arrivée de nouveaux clients prestigieux comme le Furet du Nord représente un signal très positif pour ORB. »