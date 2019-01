Le GayKitschCamp fête ses trente ans : le mouvement LGBT à l’honneur

GayKitschCamp, maison d’édition et association consacrée à l’histoire de l’homosexualité et ses représentations fêtera ses trente ans en 2019. Cet anniversaire donnera lieu à de nombreuses manifestations culturelles partout en France.









Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 18 janvier à 18 h à la Gazette Café avec une conférence de son fondateur et directeur, Patrick Cardon. Intitulée Publier la mémoire LGBT. 30 ans de militantisme culturel cette conférence fera état de son apport au mouvement homosexuel français depuis 1989, notamment dans le champ de la recherche académique, mais aussi en tant que partenaire des associations de lutte pour les droits des minorités. Le projet de création d’un centre de documentation et d’archives LGBT sera également abordé.



Cette structure consacrée à la réédition de textes, théoriques ou littéraires, relatifs à l’histoire de l’homosexualité et au cinéma LGBT dit de patrimoine, proposera aussi des projections de films suivies de rencontres :



- Ciné-club #Cliché(E)s, Cinéma Utopia 5 avenue du Docteur Pezet, Montpellier



Jeudi 10 janvier 20 h : Olivia de Jacqueline Audry, 1950. Invitées : Dominique Guerrero et Carole-Anne Stuber, du mouvement H-F Occitanie LR.



- Ciné-club # Barricade — Cycle LGBT, La Barricade 14 rue Aristide Ollivier, Montpellier



Mercredi 16 janvier : Le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) de Carole Roussopoulos, 1971 + Présentation de la réédition du Rapport contre la normalité du FHAR.



Mercredi 23 janvier : Différent des autres de Richard Oswald & Magnus Hirschfeld, avec Conrad Veidt, 1919 + Présentation de la réédition du livre Femmes lesbiennes de Berlin de R. M. Roellig, 1928.





Mercredi 30 janvier : Extrait du film L’Allemagne en automne, de R. W. Fassbinder, 1978 suivi du documentaire Fassbinder Politik, de F. R. Lambard, 2005.



Mercredi 06 février : La Rumeur de William Wyler, 1961 suivi d'un débat sur les amitiés particulières féminines au cinéma et en littérature.



- Dans le cadre des 12e Journées du cinéma suisse, Salle Rabelais, 27 Boulevard Sarrail, Montpellier

Dimanche 24 février : Mario de Marcel Gisler, 2018. Romance gay entre footballeurs.