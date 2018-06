Le gouvernement promet un meilleur accès à la culture en Outre-mer

Ce jeudi 28 juin, le gouvernement a présenté son « Livre bleu outre-mer », qui définira sa politique pour les territoires ultra-marins. 26.000 personnes ont participé aux Assises de l'outre-mer, à l'origine d'une consultation publique qui aura réuni 26.000 personnes sur 2,7 millions d'ultra-marins. Un accès à la culture facilitée fait partie des promesses du gouvernement.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est en fin de document que l'on retrouve les principales mesures culturelles du gouvernement dans son plan d'action à destination des territoires ultra-marins. « Ce livre bleu nous oblige. Il faut en finir avec les promesses non tenues », a insisté Annick Girardin, ministre des Outre-mer, dans son discours prononcé à l'occasion de la présentation du Livre bleu.

« Les cultures ultramarines doivent être le vecteur d'une meilleure inclusion des territoires et de leurs habitants dans la Nation, contribuer au rayonnement international de celle-ci et au sentiment d'une fierté commune », annonce l'engagement 27 du Livre bleu, qui met en avant l'éducation culturelle et la formation aux métiers de la culture au sein de ses mesures. Pour ce faire, les schémas territoriaux de formation culturelle seront priorisés outre-mer.

Outre les 5 projets ultra-marins retenus au sein de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, la patrimoine linguistique des territoires d'outre-mer fera l'objet d'un fonds incitatif pour le développement linguistique des outre-mer, annonce encore le Livre bleu.

Du côté de la diffusion des œuvres ultramarines et de l'accès à la culture pour les habitants des territoires, le gouvernement met en avant le Pass Culture, en expérimentation en Guyane, mais aussi une intervention renforcée de l'Office National de Diffusion Artistique. Enfin, le fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels sera porté à 1 million € en 2019.

Grands absents de ce Livre bleu, les établissements de lecture publique, malgré le souci du gouvernement de les mettre en avant. Pourtant, la situation des médiathèques et bibliothèques d'outre-mer n'a rien d'enviable : en Nouvelle-Calédonie, par exemple, plusieurs établissements font face à des difficultés matérielles ou financières de taille.

Quant à l'accès aux livres, il est rendu difficile par des prix 1,15 fois plus chers que ceux de la métropole, pour les ouvrages non scolaires.