Le grand méchant qui ? : premier album ​​​​​d'une nouvelle collection des Éditions du Rêve

AVANT-PARUTION — Les Éditions du Rêve développent une collection Jeunesse avec la sortie au mois de mai prochain de l’album Le grand méchant qui ?, de Béatrice Ruffié Lacas, illustré par Pauline Amélie Pops. Joli conte autour des figures mythiques de la littérature jeunesse du loup et du pou, il aborde avec tendresse la question du compromis et de la résolution de conflits.



Le Petit Chaperon rouge et le loup, illustration de Gustave Doré





Le loup Platon est le roi de la forêt. Quand il pousse son cri à la lune, les enfants rentrent vite chez eux et les animaux se cachent dans leurs terriers. Mais ce soir-là, quelque chose de va pas. Platon est malade, il ne cesse de se gratter. Une famille de vilains poux ne le laisse pas en paix. Après une semaine de négociations, ils trouvent un compromis.



Béatrice Ruffié Lacas a suivi des études en communication politique, et a débuté sa carrière en communication d’entreprise et marketing. Autrice de new romance et de littérature jeunesse, elle est également scénariste pour la bande dessinée et le cinéma. Elle a publié une trentaine d’albums et romans. En janvier 2020 est notamment paru La Couleur de l’amour, aux éditions Glénat.



L’univers de Pauline Amélie Pops, ce sont des histoires farfelues et chargées de symboles. Elle aime travailler sur le thème de l’enfance et la symbolique du passage à l’âge adulte. Elle développe des personnages qui cherchent leur voie.



Portraitiste animalier, les animaux, et particulièrement les chevaux, sont une source inépuisable d’inspiration. Parce que ce qu’elle aime le plus, c’est qu’à travers une simple image, on puisse s’imaginer des tas d’histoires... Illustratrice jeunesse depuis 2007, elle a collaboré avec une dizaine de maisons d’édition.



Informations pratiques :



Album jeunesse à partir de 4 ans

Format 230 x 230 x 10 mm

32 pages

Prix public : 14,95 €



[À paraitre 05/2020] Béatrice Ruffié Lacas, Pauline Amélie Pops — Le grand méchant qui ? – Éditions du Rêve – 14,95 €